Січень буде не на жарт лютим: синоптики приголомшили прогнозом

Українські метеорологи оприлюднили попередні прогнози погоди на січень 2026 року. За оцінками фахівців, середня температура повітря в Україні може бути трохи нижчою від кліматичної норми, тоді як обсяги опадів очікуються у звичних межах.

Погода у січні. Фото: РБК-Україна

Згідно з кліматичними спостереженнями, середня температура в зимовий місяць у більшості областей країни зазвичай коливається від 0 до -6 градусів, а в Криму очікуються показники від -1 до +4 градусів. Найнижчі температури зафіксовані в різні роки в діапазоні від -27 до -38 градусів. У деяких регіонах, таких як Луганська, Харківська, Сумська, Київська, Черкаська та Львівська області, морози місцями доходили до -42 градусів.

Водночас в Одеській області та в Криму температура інколи падала до -13…-23 градусів. Попри це, січень може порадувати теплими днями: максимальні температури повітря у країні досягали +10…+18 градусів, у Криму – до +20 градусів.

Що стосується опадів, то середня їхня кількість у січні становить від 26 до 55 мм, у Закарпатті – до 89 мм, а в горах Карпат та Криму – до 125 мм. Прогноз на 2026 рік передбачає середню температуру на рівні -1…-7 градусів, що приблизно на 1,5 градуса нижче за норму, а опадів очікується 28-79 мм, тобто у межах звичайних показників.

Метеорологи застерігають, що через передбачуване похолодання на річках та мілководних водосховищах можливе формування та посилення льодових явищ, що може створювати додаткову небезпеку для людей та транспорту.

