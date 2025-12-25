Январь будет нешуточным: синоптики ошеломили прогнозом

Украинские метеорологи обнародовали предварительные прогнозы погоды на январь 2026 года. По оценкам специалистов, средняя температура воздуха в Украине может быть несколько ниже климатической нормы, тогда как объемы осадков ожидаются в привычных пределах.

Погода в январе. Фото: РБК-Украина

Согласно климатическим наблюдениям, средняя температура в зимний месяц в большинстве областей страны обычно колеблется от 0 до -6 градусов, а в Крыму ожидаются показатели от -1 до 4 градусов. Самые низкие температуры зафиксированы в разные годы в диапазоне от –27 до –38 градусов. В некоторых регионах, таких как Луганская, Харьковская, Сумская, Киевская, Черкасская и Львовская области морозы местами доходили до -42 градусов.

В то же время в Одесской области и в Крыму температура иногда падала до -13...-23 градусов. Несмотря на это, январь может порадовать теплыми днями: максимальная температура воздуха в стране достигала 10… 18 градусов, в Крыму – до 20 градусов.

Что касается осадков, то их среднее количество в январе составляет от 26 до 55 мм, в Закарпатье – до 89 мм, а в горах Карпат и Крыма – до 125 мм. Прогноз на 2026 год предусматривает среднюю температуру на уровне -1…-7 градусов, что примерно на 1,5 градуса ниже нормы, а осадков ожидается 28-79 мм, то есть в пределах обычных показателей.

Метеорологи предостерегают, что из-за предполагаемого похолодания на реках и мелководных водохранилищах возможно формирование и усиление ледовых явлений, что может создавать дополнительную опасность для людей и транспорта.

