Сі зробив привабливу пропозицію Трампу: що отримають США в обмін на зняття мит

У ході торгових переговорів Китай запропонував інвестувати 1 трильйон доларів в економіку США в обмін на відміну обмежень, які заважають китайським компаніям укладати угоди в Штатах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників, агентство Пекін також наполягає на зменшенні мит на імпорт сировини, яку використовують китайські підприємства, що працюють на території США.

Обговорення того, яку саме суму інвестицій погодиться ухвалити Вашингтон, ще триває, йдеться у публікації.

Після переговорів, які пройшли 10-11 травня у Женеві, США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на взаємний імпорт: до 30% на китайські товари у США та до 10% на американські товари до Китаю.

Після завершення цього періоду 12 серпня Дональд Трамп підписав ще один указ, яким відклав введення нових тарифів ще на 90 днів.

При цьому адміністрація президента США Трампа не відкидає запровадження вторинних санкцій проти РФ у вигляді 100% мит для Індії, Китаю та Туреччини, щоб змусити ці країни припинити закупівлю російської нафти та схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни з Україною.

"Проривних рішень для Києва чекати рано, але позитивний сценарій полягає у можливій публічній дистанції Китаю від Кремля. Для України це буде важливим геополітичним маркером: сигналом, що навіть Пекін не готовий безумовно інвестувати в путінський проект війни. Якщо Вашингтон використовує цю зустріч для тиску на китайсько-російський альянс, ми отримаємо додатковий фактор стримування Москви”, — зазначив експерт.



