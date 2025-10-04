Си сделал заманчивое предложение Трампу: что получат США в обмен на снятие пошлин

В ходе торговых переговоров Китай предложил инвестировать 1 триллион долларов в экономику США в обмен на отмену ограничений, которые мешают китайским компаниям заключать сделки в Штатах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников агентство отмечает, Пекин также настаивает на уменьшении пошлин на импорт сырья, которое используют китайские предприятия, работающие на территории США.

Обсуждение того, какую именно сумму инвестиций согласится принять Вашингтон, еще продолжается, говорится в публикации.

После переговоров, которые прошли 10-11 мая в Женеве, США и Китай договорились временно снизить пошлины на взаимный импорт: до 30% на китайские товары в США и до 10% на американские товары в Китай.

После завершения этого периода, 12 августа, Дональд Трамп подписал еще один указ, которым отложил введение новых тарифов еще на 90 дней.

При этом администрация президента США Трампа не исключает введения вторичных санкций против РФ в виде 100% пошлин для Индии, Китая и Турции, чтобы заставить эти страны прекратить закупку российской нефти и склонить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны с Украиной.

"Прорывных решений для Киева ждать рано, но положительный сценарий заключается в возможной публичной дистанции Китая от Кремля. Для Украины это будет важный геополитический маркер: сигнал, что даже Пекин не готов безусловно инвестировать в путинский проект войны. Если Вашингтон использует эту встречу для давления на китайско-российский альянс, мы получим дополнительный сдерживающий фактор Москвы”, — отметил эксперт.



