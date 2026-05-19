Сі завдав несподіваного удару по Путіну: у Пекіні пролунала фраза, якої Кремль боявся роками

Глава Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у Пекіні зробив несподівано жорстку заяву про російського диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Як повідомляє Financial Times, китайський лідер заявив Дональду Трампу, що Путін зрештою може "пошкодувати" про рішення розпочати повномасштабне вторгнення.

Трамп та Сі Цзіньпін.

За даними джерел видання, тема війни в Україні стала однією з ключових під час масштабних переговорів між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом у Пекіні. При цьому співрозмовники FT зазначають: таких різких формулювань на адресу Кремля китайський лідер раніше собі не дозволяв.

Джерела нагадують, що під час попередніх зустрічей Сі з колишнім президентом США Джо Байденом розмови про Росію та Україну також були відвертими, проте голова КНР уникав особистих оцінок Путіна і не коментував наслідки війни так прямо.

Цікаво, що адміністрація Трампа після саміту опублікувала офіційний бюлетень, однак у ньому повністю були відсутні згадки про дискусія навколо війни РФ проти України та позицію Путіна.

Ще однією сенсацією стала пропозиція Трампа об'єднати зусилля США, Китаю та Росії проти Міжнародного кримінального суду. За інформацією джерел, американський політик заявив, що інтереси трьох держав у цьому питанні збігаються.

Заява Сі прозвучала на тлі затяжної війни, яка після кількох років бойових дій фактично зайшла в глухий кут. При цьому Україна суттєво змінила хід протистояння завдяки масштабному використанню безпілотників та ударам по російській інфраструктурі та військовим об'єктам далеко за лінією фронту.

На цьому фоні слова китайського лідера можуть свідчити про подразнення Пекіна, що зростає, наслідками війни, яка посилює глобальну нестабільність і б'є за економічними інтересами самого Китаю.

