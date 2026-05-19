Главная Новости Общество события
Си нанес неожиданный удар по Путину: в Пекине прозвучала фраза, которой Кремль боялся годами

Financial Times раскрыла детали закрытых переговоров Трампа и Си: лидер Китая намекнул, что вторжение в Украину может стать роковой ошибкой Путина

19 мая 2026, 07:09
Автор:
Кравцев Сергей

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине сделал неожиданно жесткое заявление о российском диктаторе Владимире Путине и войне против Украины. Как сообщает Financial Times, китайский лидер заявил Дональду Трампу, что Путин в конечном итоге может “пожалеть” о решении начать полномасштабное вторжение.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, тема войны в Украине стала одной из ключевых во время масштабных переговоров между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Пекине. При этом собеседники FT отмечают: столь резких формулировок в адрес Кремля китайский лидер ранее себе не позволял.

Источники напоминают, что во время предыдущих встреч Си с бывшим президентом США Джо Байденом разговоры о России и Украине также были откровенными, однако председатель КНР избегал личных оценок Путина и не комментировал последствия войны столь прямо.

Интересно, что администрация Трампа после саммита опубликовала официальный бюллетень, однако в нем полностью отсутствовали упоминания о дискуссиях вокруг войны РФ против Украины и позиции Путина.

Еще одной сенсацией стало предложение Трампа объединить усилия США, Китая и России против Международного уголовного суда. По информации источников, американский политик заявил, что интересы трех государств в этом вопросе совпадают.

Заявление Си прозвучало на фоне затяжной войны, которая после нескольких лет боевых действий фактически зашла в тупик. При этом Украина существенно изменила ход противостояния благодаря масштабному использованию беспилотников и ударам по российской инфраструктуре и военным объектам далеко за линией фронта.

На этом фоне слова китайского лидера могут свидетельствовать о растущем раздражении Пекина последствиями войны, которая усиливает глобальную нестабильность и бьет по экономическим интересам самого Китая.

Источник: https://www.ft.com/content/567c57b0-6346-43e6-9d14-840a793b4d1d
