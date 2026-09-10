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Сі вже доповіли: яку інформацію РФ передала Пекіну після переговорів із посланцями Трампа

Росія заявила, що проінформувала Китай про підсумки візиту американських переговорників до Москви

10 вересня 2026, 13:55
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Кравцев Сергей

Росія передала Китаю інформацію про підсумки візиту до Москви американських переговорників Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, підтвердивши, що Москва підтримує постійний контакт із Пекіном з питань, які вважає найважливішими.

Сі вже доповіли: яку інформацію РФ передала Пекіну після переговорів із посланцями Трампа

Росія та Китай. Фото: з відкритих джерел

За словами російського дипломата, взаємодія Росії та Китаю передбачає регулярний обмін інформацією на ключові міжнародні теми. Тому в Москві вважають природним, що китайська сторона отримала відомості про контакти з представниками адміністрації США, що відбулися.

"У нас з китайськими колегами існує постійний діалог з усіх найважливіших питань, що цікавлять нас. Тому, гадаю, таку інформацію було доведено до них", — заявив Руденко.

При цьому російське МЗС не стало розкривати, які саме деталі переговорів Віткоффа та Кушнера були передані китайській стороні. Не повідомляється також, чи відбувся окремий обмін інформацією безпосередньо після завершення візиту, чи йдеться про регулярні дипломатичні контакти.

Сам факт такого інформування показує, що Москва розглядає Пекін як найважливішого партнера під час обговорення міжнародного порядку денного та відносин із Вашингтоном.

Поїздка Віткоффа та Кушнера до російської столиці стала частиною дипломатичних контактів навколо війни в Україні. Тому інформація про зміст переговорів має значення не тільки для російсько-американських відносин, а й для Китаю, який уважно відстежує можливі зміни у позиції Вашингтона та Москви.

Публічно російська сторона поки що обмежилася лише підтвердженням самого факту передачі інформації. Які оцінки Москва представила Пекіну і наскільки докладно російська влада розкрила зміст контактів з американцями, залишається невідомим.

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