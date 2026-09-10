Почему Путин боится появления директора ЦРУ в переговорах о мире: Портников раскрыл детали

В США обостряется кулуарная борьба за то, кто будет определять и вести переговорный процесс по прекращению войны в Украине [04:31]. По данным аналитиков, ключевой фигурой в диалоге между Вашингтоном, Киевом и Москвой может стать директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф. Это может существенно изменить формат взаимодействия, отодвинув второй план спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист и публицист Виталий Портников.

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, визит Ретклиффа в Москву встретил сдержанную реакцию со стороны Владимира Путина. Российский диктатор пытался приуменьшить значение этого приезда, отмечая, что это стандартный контакт между спецслужбами. Кремль же демонстративно предпочитает контакты с бизнес-посредниками Виткоффом и Кушнером, через которых надеется продвигать идеи об "экономических перспективах" и договариваться на выгодных для себя условиях.

В отличие от бизнес-окружения Трампа, воспринимающих ситуацию через призму коммерческих интересов, Джон Рэтклифф занимает более жесткую и реалистичную позицию по отношению к России. Как отмечает публицист, выход из процесса непрофессиональных посредников грозит Кремлю утратой возможности "вешать лапшу на уши" американской администрации [02:12].

В то же время, Дональд Трамп до сих пор окончательно не определился с конфигурацией переговорной команды. Если Вашингтон привлечет к процессам институциональных должностных лиц уровня главы ЦРУ, это будет свидетельствовать о намерении вести действительно реальные, а не имитационные переговоры. Впрочем, Портников подчеркивает: привлечение Ретклиффа может вызвать сопротивление Кремля, а сами переговоры будут иметь смысл только при усилении военной помощи Украины и реального экономического давления на РФ.

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