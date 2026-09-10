Чому Путін боїться появи директора ЦРУ у перемовинах про мир: Портников розкрив деталі

У США загострюється кулуарна боротьба за те, хто саме визначатиме та вестиме переговорний процес щодо припинення війни в Україні [04:31]. За даними аналітиків, ключовою фігурою у діалозі між Вашингтоном, Києвом та Москвою може стати директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф. Це може суттєво змінити формат взаємодії, відсунувши на другий план спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це у своєму відеоблозі розповів український журналіст і публіцист Віталій Портников.

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, візит Реткліффа до Москви зустрів стриману реакцію з боку Володимира Путіна. Російський диктатор намагався применшити значення цього приїзду, наголошуючи, що це стандартний контакт між спецслужбами. Натомість Кремль демонстративно віддає перевагу контактам із бізнес-посередниками Віткоффом та Кушнером, через яких сподівається просувати ідеї про "економічні перспективи" та домовлятися на вигідних для себе умовах.

На відміну від бізнес-оточення Трампа, які сприймають ситуацію через призму комерційних інтересів, Джон Реткліфф займає значно жорсткішу та реалістичнішу позицію щодо Росії. Як зазначає публіцист, вихід із процесу непрофесійних посередників загрожує Кремлю втратою можливості "вішати лапшу на вуха" американській адміністрації [02:12].

Водночас Дональд Трамп досі остаточно не визначився з конфігурацією переговорної команди. Якщо Вашингтон залучить до процесів інституційних посадовців рівня очільника ЦРУ, це свідчитиме про намір вести справді реальні, а не імітаційні переговори. Втім, Портников підкреслює: залучення Реткліффа може викликати спротив Кремля, а самі перемовини матимуть сенс лише за умови посилення військової допомоги України та реального економічного тиску на РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп натиснув на Путіна: що запропонували Кремлю в обмін на мир.



