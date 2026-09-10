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Си уже доложили: какую информацию РФ передала Пекину после переговоров з посланниками Трампа

Россия заявила, что проинформировала Китай об итогах визита американских переговорщиков в Москву

10 сентября 2026, 13:55
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Кравцев Сергей

Россия передала Китаю информацию об итогах визита в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, подтвердив, что Москва поддерживает постоянный контакт с Пекином по вопросам, которые считает наиболее важными.

Си уже доложили: какую информацию РФ передала Пекину после переговоров з посланниками Трампа

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

По словам российского дипломата, взаимодействие России и Китая предполагает регулярный обмен информацией по ключевым международным темам. Поэтому в Москве считают естественным, что китайская сторона получила сведения о состоявшихся контактах с представителями администрации США.

"У нас с китайскими коллегами существует постоянный диалог по всем наиболее важным интересующим нас вопросам. Поэтому, думаю, такая информация была доведена до них", — заявил Руденко.

При этом российский МИД не стал раскрывать, какие именно детали переговоров Уиткоффа и Кушнера были переданы китайской стороне. Не сообщается также, состоялся ли отдельный обмен информацией непосредственно после завершения визита или речь идет о регулярных дипломатических контактах.

Сам факт такого информирования показывает, что Москва рассматривает Пекин как важнейшего партнера при обсуждении международной повестки и отношений с Вашингтоном.

Поездка Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу стала частью дипломатических контактов вокруг войны в Украине. Поэтому информация о содержании переговоров имеет значение не только для российско-американских отношений, но и для Китая, который внимательно отслеживает возможные изменения в позиции Вашингтона и Москвы.

Публично российская сторона пока ограничилась лишь подтверждением самого факта передачи информации. Какие оценки Москва представила Пекину и насколько подробно российские власти раскрыли содержание контактов с американцами, остается неизвестным.

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