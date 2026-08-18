Сі їде до Трампа, але омине ООН: що ховається за несподіваним рішенням Пекіна

Голова КНР Сі Цзіньпін у вересні відвідає США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом, проте, ймовірно, не братиме участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із графіком китайського лідера.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, загальні дебати Генасамблеї ООН розпочнуться 22 вересня та триватимуть близько тижня. Однак Сі Цзіньпін, згідно з попереднім розкладом, планує прибути до США пізно ввечері 23 вересня, провести 24 вересня переговори з Трампом у Вашингтоні та залишити країну вже 25 вересня.

"У нього буде лише один день зустрічей у Білому домі – 24 вересня", — розповіло одне з джерел Politico.

У Білому домі підтвердили, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна відбудеться у Вашингтоні 24 вересня. При цьому американська сторона відмовилася розкривати деталі решти заходів китайського лідера під час візиту.

Відсутність Сі на Генасамблеї особливо примітна і натомість колишніх очікувань дипломатів. У Вашингтоні припускали, що китайський лідер може використати виступ у Нью-Йорку для просування позиції Пекіна з питань міжнародної безпеки та мирного розвитку – у тому числі на тлі війни США, що триває, проти Ірану.

Один із дипломатів Євросоюзу у Вашингтоні зазначив, що спочатку дата зустрічі Трампа та Сі – 24 вересня – розглядалася як можлива можливість для китайського лідера поєднати візит до Білого дому з поїздкою до Нью-Йорка.

Додатковим сигналом стала відсутність у Нью-Йорку попередньої китайської делегації, яка зазвичай займається підготовкою візитів глави держави. За словами дипломатів, Пекін поки що не направив таку групу до міста.

На момент публікації посольство Китаю та представництво США при ООН не відповіли на запити Politico.

Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Нью-Йорк у 2015 році. Тоді він виступив на Генасамблеї ООН у рамках заходів, присвячених 70-річчю організації. Тепер же його американський візит, зважаючи на все, буде значно коротшим і пройде практично виключно навколо переговорів з Трампом.

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