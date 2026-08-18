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Си едет к Трампу, но обойдет стороной ООН: что скрывается за неожиданным решением Пекина

Китайский лидер, который впервые за 11 лет посетит США с официальным визитом, может провести в Вашингтоне всего один день

18 августа 2026, 07:03
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Кравцев Сергей

Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре посетит США для встречи с президентом Дональдом Трампом, однако, вероятно, не станет участвовать в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с графиком китайского лидера.

Си едет к Трампу, но обойдет стороной ООН: что скрывается за неожиданным решением Пекина

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным издания, общие дебаты Генассамблеи ООН начнутся 22 сентября и продлятся около недели. Однако Си Цзиньпин, согласно предварительному расписанию, планирует прибыть в США поздно вечером 23 сентября, провести 24 сентября переговоры с Трампом в Вашингтоне и покинуть страну уже 25 сентября.

"У него будет всего один день встреч в Белом доме – 24 сентября", — рассказал один из источников Politico.

В Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в Вашингтоне 24 сентября. При этом американская сторона отказалась раскрывать детали остальных мероприятий китайского лидера во время визита.

Отсутствие Си на Генассамблее особенно примечательно на фоне прежних ожиданий дипломатов. В Вашингтоне предполагали, что китайский лидер может использовать выступление в Нью-Йорке для продвижения позиции Пекина по вопросам международной безопасности и мирного развития – в том числе на фоне продолжающейся войны США против Ирана.

Один из дипломатов Евросоюза в Вашингтоне отметил, что первоначально дата встречи Трампа и Си – 24 сентября – рассматривалась как возможная возможность для китайского лидера совместить визит в Белый дом с поездкой в Нью-Йорк.

Дополнительным сигналом стало отсутствие в Нью-Йорке предварительной китайской делегации, которая обычно занимается подготовкой визитов главы государства. По словам дипломатов, Пекин пока не направил такую группу в город.

На момент публикации посольство Китая и представительство США при ООН не ответили на запросы Politico.

Последний раз Си Цзиньпин посещал Нью-Йорк в 2015 году. Тогда он выступил на Генассамблее ООН в рамках мероприятий, посвященных 70-летию организации. Теперь же его американский визит, судя по всему, будет значительно короче и пройдет практически исключительно вокруг переговоров с Трампом.

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Источник: https://www.politico.com/news/2026/08/17/xi-jinping-skip-unga-trump-summit-01039237
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