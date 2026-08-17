Трамп закрывает глаза: почему именно сейчас Китаю может ударить по Тайваню

Военные операции США на Ближнем Востоке и масштабная поддержка Украины привели к резкому сокращению американских запасов высокоточных боеприпасов. Теперь Вашингтон может столкнуться с проблемой, которая имеет значение далеко за пределами нынешних конфликтов: потенциальная уязвимость перед Китаем в случае обострения вокруг Тайваня. Об этом пишет The Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, американская оборонная промышленность пока не успевает пополнять запасы ракет с той скоростью, с которой они используются.

В частности, количество ракет-перехватчиков Patriot в США сократилось до менее 800 против примерно 2300 до начала войны с Ираном. Запасы систем THAAD, по приведенным данным, снизились примерно с 600 до 250. За последние 18 месяцев американские военные также использовали около половины запасов Tomahawk.

Отдельно угрожающе выглядит ситуация с Precision Strike Missile: почти все 350 таких наземных высокоточных ракет, которые были в американском арсенале в феврале, уже использованы.

Эксперты объясняют нынешний дефицит проблемами, которые скапливались десятилетиями. После завершения холодной войны Пентагон в значительной степени сосредоточил финансирование на дорогостоящих платформах – истребителях, кораблях и другой технике. Запасам боеприпасов уделялось меньше внимания.

Попытки нарастить производство уже начались, однако ожидать сложного быстрого результата. Lockheed Martin получила контракт почти на $43 млрд на выпуск тысяч Patriot, но выйти на темп в 1000 ракет в год компания сможет не раньше 2030 года. Производство Tomahawk и Precision Strike Missile также планируют увеличить.

Узким местом остаются компоненты для ракет – микрочипы, редкие металлы и специальные химические вещества. По словам экспертов, именно ограниченные производственные мощности могут сдерживать скорейшее восстановление американского арсенала.

Наибольшее беспокойство вызывает возможный расчет Пекина на период, когда американские запасы еще не успеют восстановиться. В случае конфликта вокруг Тайваня США понадобятся не только ракеты-перехватчики, но и значительные запасы противокорабельных и других высокоточных боеприпасов.

Эксперты предупреждают: если Вашингтон не сможет быстро закрыть этот пробел, сокращенные запасы могут ослабить американское сдерживание Китая именно в критический момент.

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