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Трамп закриває очі: чому саме зараз Китаю може вдарити по Тайваню

Американські запаси Patriot, THAAD і Tomahawk скорочуються швидше, ніж оборонна промисловість встигає їх відновлювати - експерти попереджають про небезпечне «вікно» для Пекіна

17 серпня 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Військові операції США на Близькому Сході та масштабна підтримка України призвели до різкого скорочення американських запасів високоточних боєприпасів. Тепер Вашингтон може зіткнутися з проблемою, яка має значення далеко за межами нинішніх конфліктів: потенційною вразливістю перед Китаєм у разі загострення навколо Тайваню. Про це пише The Times. 

Трамп закриває очі: чому саме зараз Китаю може вдарити по Тайваню

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, американська оборонна промисловість наразі не встигає поповнювати запаси ракет із тією швидкістю, з якою їх використовують.

Зокрема, кількість ракет-перехоплювачів Patriot у США скоротилася до менш ніж 800 проти приблизно 2300 до початку війни з Іраном. Запаси систем THAAD, за наведеними даними, зменшилися приблизно з 600 до 250. За останні 18 місяців американські військові також використали близько половини запасів Tomahawk.

Окремо загрозливо виглядає ситуація з Precision Strike Missile: майже всі 350 таких наземних високоточних ракет, які були в американському арсеналі у лютому, вже використані.

Експерти пояснюють нинішній дефіцит проблемами, які накопичувалися десятиліттями. Після завершення холодної війни Пентагон значною мірою зосередив фінансування на дорогих платформах – винищувачах, кораблях та іншій техніці. Запасам боєприпасів приділяли менше уваги.

Спроби наростити виробництво вже розпочалися, однак швидкого результату очікувати складно. Lockheed Martin отримала контракт майже на $43 млрд на випуск тисяч Patriot, але вийти на темп у 1000 ракет на рік компанія зможе не раніше 2030 року. Виробництво Tomahawk і Precision Strike Missile також планують збільшити.

Вузьким місцем залишаються компоненти для ракет – мікрочипи, рідкісні метали та спеціальні хімічні речовини. За словами експертів, саме обмежені виробничі потужності можуть стримувати швидке відновлення американського арсеналу.

Найбільше занепокоєння викликає можливий розрахунок Пекіна на період, коли американські запаси ще не встигнуть відновитися. У разі конфлікту навколо Тайваню США знадобляться не лише ракети-перехоплювачі, а й значні запаси протикорабельних та інших високоточних боєприпасів.

Експерти попереджають: якщо Вашингтон не зможе швидко закрити цю прогалину, скорочені запаси можуть послабити американське стримування Китаю саме в критичний момент.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп хоче дружити з диктатором: з ким наказав скоротити спільні навчання.




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