Сі хоче продовження війни в Україні: у США розповіли, чим КНР допомагає РФ

Китайські компанії різко збільшили постачання компонентів для виробництва дронів-камікадзе типу Shahed до Ірану та Росії, демонстративно обходячи санкції США та Європи. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на митні дані та американських чиновників.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про сотні контейнерів з двигунами, мікрочіпами та іншими критично важливими деталями, які прямують на заводи в Ірані та РФ. Зокрема, компанія Xiamen Victory Technology постачає двигуни Limbach L550 – ключовий елемент безпілотників Shahed-136, які активно застосовує Росія для атак по українських містах. Примітно, що на сайті виробника зображення дронів є сусідами з рекламою "інноваційних авіаційних рішень".

Якщо раніше постачальники намагалися маскувати походження вантажів, то тепер, за даними Мінфіну США, багато хто з них навіть не приховує реального призначення продукції. Китай, як зазначають колишні чиновники, давно перетворився на основний транзитний хаб для західних технологій, які через посередників потрапляють до Ірану та Росії. Більше того, все частіше компоненти виробляються безпосередньо на китайських підприємствах – часто невеликих санкційного тиску, що не побоюються.

Розслідування показали, що значна частина деталей проходить через дистриб'юторів у материковому Китаї та Гонконгу, звідки відправляється кінцевим одержувачам. Оплата зазвичай здійснюється через підставні компанії, які легко реєструються у Гонконгу та дозволяють приховати реальних замовників.

2024 року США вже вводили санкції проти мережі фірм, пов'язаних з іранським бізнесменом Хамедом Дехганом, проте через рік він відновив діяльність через нові структури. За словами колишнього співробітника Управління з контролю за іноземними активами Міада Малекі, китайська влада фактично ігнорує цей потік, незважаючи на численні викриття.

Британська організація Conflict Armament Research фіксує помітне зростання китайських компонентів у дронах Shahed. У Вашингтоні визнають: повністю зупинити ці поставки неможливо, тому ставка робиться збільшення витрат для Москви і Тегерана.

Читайте також на порталі "Коментарі" — діалогу не виходить: чим раптово США пригрозили Китаю.