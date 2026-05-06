Си хочет продолжения войны в Украине: в США рассказали, чем КНР помогает РФ

Китайские компании резко увеличили поставки компонентов для производства дронов-камикадзе типа Shahed в Иран и Россию, демонстративно обходя санкции США и Европы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на таможенные данные и американских чиновников.

Си Цзиньпин.

Речь идет о сотнях контейнеров с двигателями, микрочипами и другими критически важными деталями, которые направляются на заводы в Иране и РФ. В частности, компания Xiamen Victory Technology поставляет двигатели Limbach L550 – ключевой элемент беспилотников Shahed-136, активно применяемых Россией для атак по украинским городам. Примечательно, что на сайте производителя изображения дронов соседствуют с рекламой "инновационных авиационных решений".

Если ранее поставщики пытались маскировать происхождение грузов, то теперь, по данным Минфина США, многие из них даже не скрывают реальное назначение продукции. Китай, как отмечают бывшие чиновники, давно превратился в основной транзитный хаб для западных технологий, которые через посредников попадают в Иран и Россию. Более того, все чаще компоненты производятся непосредственно на китайских предприятиях – зачастую небольших, не опасающихся санкционного давления.

Расследования показали, что значительная часть деталей проходит через дистрибьюторов в материковом Китае и Гонконге, откуда затем отправляется конечным получателям. Оплата обычно осуществляется через подставные компании, которые легко регистрируются в Гонконге и позволяют скрыть реальных заказчиков.

В 2024 году США уже вводили санкции против сети фирм, связанных с иранским бизнесменом Хамедом Дехганом, однако спустя год он возобновил деятельность через новые структуры. По словам бывшего сотрудника Управления по контролю за иностранными активами Миада Малеки, китайские власти фактически игнорируют этот поток, несмотря на многочисленные разоблачения.

Британская организация Conflict Armament Research фиксирует заметный рост китайских компонентов в дронах Shahed. В Вашингтоне признают: полностью остановить эти поставки невозможно, поэтому ставка делается на увеличение затрат для Москвы и Тегерана.

