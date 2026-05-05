Главная Новости Общество события Диалога не получается: чем внезапно США пригрозили Китаю
Диалога не получается: чем внезапно США пригрозили Китаю

Трамп давит на Пекин перед встречей с Си: от уступок зависит свобода поездок китайцев

5 мая 2026, 14:57
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты готовятся резко усилить ограничения на въезд для граждан Китая из-за затягивания процесса возвращения нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа.

США и Китай. Фото: из открытых источников

По данным источника, Вашингтон уже выдвинул Пекину новые требования в преддверии важного визита Трампа в Китай. Переговоры с Си Цзиньпином, намеченные на 14-15 мая, должны стать ключевой площадкой для обсуждения проблемы депортаций.

В Белом доме считают, что Китай сознательно замедляет процесс репатриации граждан, находящихся в США незаконно. После того как в начале 2025 года Пекин согласился принять около 3000 депортированных, сотрудничество фактически сошло на нет. Американская сторона называет это нарушением международных обязательств.

На этом фоне США рассматривают жесткие шаги: повышение финансовых гарантий получения виз, массовые отказы во въезде и усиление пограничного контроля. В Вашингтоне прямо предупреждают – бездействие Китая может ударить по возможностям законопослушных граждан путешествовать в США.

Вопрос депортаций стал частью более широкой политической игры. Трамп стремится продемонстрировать жесткость в миграционной политике в преддверии выборов, а также добиться уступок от Пекина в торговле. Ранее он неоднократно угрожал тарифам и санкциям странам, которые отказываются принимать своих граждан.

Таким образом, тема миграции превращается в рычаг давления в отношениях двух сверхдержав. И уже в ближайшие недели станет понятно, пойдет ли Китай на уступки или конфликт обострится.

Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-prepared-visa-sanctions-china-over-migrants-issue-official-says-2026-05-05/
