Діалогу не виходить: чим раптово США пригрозили Китаю

Сполучені Штати готуються різко посилити обмеження на в’їзд для громадян Китаю через затягування процесу повернення нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Дональда Трампа.

За даними джерела, Вашингтон уже висунув Пекіну нові вимоги напередодні важливого візиту Трампа до Китаю. Переговори з Сі Цзіньпіном, заплановані на 14-15 травня, мають стати ключовим майданчиком для обговорення проблеми депортацій.

У Білому домі вважають, що Китай свідомо уповільнює процес репатріації своїх громадян, які перебувають у США незаконно. Після того як на початку 2025 року Пекін погодився прийняти близько 3000 депортованих, співпраця фактично зійшла нанівець. Американська сторона називає це порушенням міжнародних зобов’язань.

На цьому тлі США розглядають жорсткі кроки: підвищення фінансових гарантій для отримання віз, масові відмови у в’їзді та посилення прикордонного контролю. У Вашингтоні прямо попереджають — бездіяльність Китаю може вдарити по можливостях законослухняних громадян подорожувати до США.

Питання депортацій стало частиною ширшої політичної гри. Трамп прагне продемонструвати жорсткість у міграційній політиці напередодні виборів, а також домогтися поступок від Пекіна у торгівлі. Раніше він неодноразово погрожував тарифами та санкціями країнам, які відмовляються приймати своїх громадян.

Таким чином, тема міграції перетворюється на важіль тиску у відносинах двох наддержав. І вже найближчими тижнями стане зрозуміло, чи піде Китай на поступки, чи конфлікт лише загостриться.

