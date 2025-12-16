Швидкого завершення війни не буде: на Заході зробили заяву після переговорів у Берліні

США провели у Берліні серію консультацій з українськими та європейськими лідерами, присвячених можливим параметрам мирного врегулювання між Україною та Росією. За підсумками переговорів сторонам вдалося узгодити позиції щодо низки принципових питань, зокрема щодо гарантій безпеки, які США та країни Європи потенційно готові надати Києву. Однак говорити про швидке завершення війни поки що передчасно, підкреслює The Telegraph.

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

У понеділок європейські лідери оприлюднили спільну заяву, де викладено перелік запропонованих гарантій. Серед них створення багатонаціональних сил під європейським керівництвом для підтримки ЗСУ та захисту повітряного та морського простору України, а також юридичне зобов'язання країн Європи реагувати на можливу майбутню агресію. Документ також передбачає підтримку курсу України на вступ до ЄС, довгострокову та масштабну допомогу у зміцненні її збройних сил, запуск механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США та інвестиції у післявоєнне відновлення, включаючи використання заморожених у Європі російських активів.

У заяві наголошується, що ці заходи мають забезпечити надійні гарантії безпеки та сприяти економічному відновленню України у рамках можливої угоди про припинення війни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з'явився шанс на реальний мирний процес. Водночас видання підкреслює, що поки що йдеться про своєрідну човникову дипломатію: Україна та її європейські союзники ведуть діалог окремо від Росії. Американські переговорники на чолі зі спецпосланцем Стівом Уіткоффом і Джаредом Кушнером мають намір подати пропозиції Москві, проте готовність Кремля підписати угоду залишається під питанням.

Крім того, сторони досі не досягли домовленості щодо статусу окупованих територій. За даними ЗМІ, обговорюється ідея перетворення їх на "економічні вільні зони", проте Київ неодноразово заявляв, що не має наміру погоджуватися на поступку суверенній території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп назвав переговори щодо завершення війни в Україні з європейськими лідерами "хорошими".



