Быстрого завершения войны не будет: на Западе сделали заявление после переговоров в Берлине
Быстрого завершения войны не будет: на Западе сделали заявление после переговоров в Берлине

The Telegraph объяснило, почему мирные переговоры в Берлине не приведут к скорому завершению войны

16 декабря 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США провели в Берлине серию консультаций с украинскими и европейскими лидерами, посвящённых возможным параметрам мирного урегулирования между Украиной и Россией. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать позиции по ряду принципиальных вопросов, в частности относительно гарантий безопасности, которые США и страны Европы потенциально готовы предоставить Киеву. Однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно, подчёркивает The Telegraph.

Быстрого завершения войны не будет: на Западе сделали заявление после переговоров в Берлине

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

В понедельник европейские лидеры обнародовали совместное заявление, в котором изложен перечень предложенных гарантий. Среди них – создание многонациональных сил под европейским руководством для поддержки ВСУ и защиты воздушного и морского пространства Украины, а также юридическое обязательство стран Европы реагировать на возможную будущую агрессию. Документ также предусматривает поддержку курса Украины на вступление в ЕС, долгосрочную и масштабную помощь в укреплении её вооружённых сил, запуск механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США и инвестиции в послевоенное восстановление, включая использование замороженных в Европе российских активов.

В заявлении отмечается, что эти меры должны обеспечить надёжные гарантии безопасности и содействовать экономическому восстановлению Украины в рамках возможного соглашения о прекращении войны. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "появился шанс на реальный мирный процесс". В то же время издание подчёркивает, что речь пока идёт о своеобразной челночной дипломатии: Украина и её европейские союзники ведут диалог отдельно от России. Американские переговорщики во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером намерены представить предложения Москве, однако готовность Кремля подписать соглашение остаётся под вопросом.

Кроме того, стороны до сих пор не достигли договорённости по статусу оккупированных территорий. По данным СМИ, обсуждается идея превращения их в "экономические свободные зоны", однако Киев неоднократно заявлял, что не намерен соглашаться на уступку суверенной территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал переговоры по завершению войны в Украине с европейскими лидерами "хорошими".




Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/15/what-did-ukraine-peace-talks-in-berlin-achieve-and-what-happens-next
