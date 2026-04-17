Швеція таки хоче поквитатися з РФ: що стоїть за візитом короля Карла XVI Густава в Україну

Монархії живуть власною логікою і літочисленням. Історична пам"ять монархій довга і зберігається та передається дуже ретельно. Кожен наступний монарх з пелюшок живе серед портретів і розповідей про попередників, тому їх поразки і злети, сприймає як частину власного правління і життя. Про це розповів нардеп Богдан Яременко.

Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Фото: Офіс президента

"Так сталось, що Україна в історії шведської монархії мала дуже болючу конотацію. Доводилось чути від шведських високопоставлених чиновників і таке, що нога монаршої особи більше ніколи не ступить на землю Полтавської битви, хоч шведи старались увіковічнити пам’ять своїх полеглих у тій війні воїнів. Але та поразка мала далекосяжні наслідки для Швеції, вплив якої почав занепадати та зменшуватися", – зазначив нардеп.

Він продовжує, шведський Король вже відвідував Україну у 2008 році. З державним візитом шведського монарха Карла Густава XVI приймав президент Віктор Ющенко.

"Думаю, що в логіці шведської монархії того часу Помаранчева революція і президентська каденція Ющенка асоціювались з завершенням політичної домінації росії на території України. Домінації, яка остаточно утвердилась в результаті їх, хоча і нашої спільної, поразки під Полтавою", – зазначив Яременко.

На його думку, сьогоднішній візит Короля Карла Густава – це ще більш впевнений сигнал про те, що наша війна – це і їх війна. І що в цій війні Швеція не має наміру програти, та закриє старий рахунок з росією.

"У нас є свої більш ніж вагомі причини вистояти і перемогти. Але і щоб перед Королем не було "невдобно", – зазначив нардеп.

