logo_ukra

BTC/USD

76187

ETH/USD

2371.51

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Швеція таки хоче поквитатися з РФ: що стоїть за візитом короля Карла XVI Густава в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Швеція таки хоче поквитатися з РФ: що стоїть за візитом короля Карла XVI Густава в Україну

Україна в історії шведської монархії мала дуже болючу конотацію

17 квітня 2026, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Монархії живуть власною логікою і літочисленням. Історична пам"ять монархій довга і зберігається та передається дуже ретельно. Кожен наступний монарх з пелюшок живе серед портретів і розповідей про попередників, тому їх поразки і злети, сприймає як частину власного правління і життя. Про це розповів нардеп Богдан Яременко.

Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Фото: Офіс президента

"Так сталось, що Україна в історії шведської монархії мала дуже болючу конотацію. Доводилось чути від шведських високопоставлених чиновників і таке, що нога монаршої особи більше ніколи не ступить на землю Полтавської битви, хоч шведи старались увіковічнити пам’ять своїх полеглих у тій війні воїнів. Але та поразка мала далекосяжні наслідки для Швеції, вплив якої почав занепадати та зменшуватися", – зазначив нардеп.

Він продовжує, шведський Король вже відвідував Україну у 2008 році. З державним візитом шведського монарха Карла Густава XVI приймав президент Віктор Ющенко. 

"Думаю, що в логіці шведської монархії того часу Помаранчева революція і президентська каденція Ющенка асоціювались з завершенням політичної домінації росії на території України. Домінації, яка остаточно утвердилась в результаті їх, хоча і нашої спільної, поразки під Полтавою", – зазначив Яременко.

На його думку, сьогоднішній візит Короля Карла Густава – це ще більш впевнений сигнал про те, що наша війна – це і їх війна. І що в цій війні Швеція не має наміру програти, та закриє старий рахунок з росією.

"У нас є свої більш ніж вагомі причини вистояти і перемогти. Але і щоб перед Королем не було "невдобно", – зазначив нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вперше за 18 років: хто прибув до України з неанонсованим візитом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини