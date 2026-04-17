Швеция таки хочет поквитаться с РФ: что стоит за визитом короля Карла XVI Густава в Украину

Монархии живут своей логикой и летоисчислением. Историческая память монархий долгая и хранится и передается очень тщательно. Каждый следующий монарх из пеленок живет среди портретов и рассказов о предшественниках, поэтому их поражения и взлеты воспринимает как часть собственного правления и жизни. Об этом рассказал нардеп Богдан Яременко.

Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав.

"Так случилось, что Украина в истории шведской монархии имела очень болезненную коннотацию. Приходилось слышать от шведских высокопоставленных чиновников и такое, что нога монаршей особы больше никогда не ступит на землю Полтавской битвы, хотя шведы старались увековечить память своих павших в войне воинов. Но это поражение имело далеко идущие последствия для Швеции, влияние которой начало приходить в упадок и уменьшаться", – отметил нардеп.

Он продолжает, шведский Король уже посещал Украину в 2008 году. С государственным визитом шведского монарха Карла Густава XVI принимал президент Виктор Ющенко.

Думаю, что в логике шведской монархии того времени Оранжевая революция и президентская каденция Ющенко ассоциировались с завершением политической доминации россии на территории Украины. Доминации, которая окончательно утвердилась в результате их, хотя и нашего общего, поражения под Полтавой", – отметил Яременко.

По его мнению, сегодняшний визит Короля Карла Густава – еще более уверенный сигнал о том, что наша война – это и их война. И что в этой войне Швеция не намерена проиграть и закроет старый счет с россией.

"У нас есть свои более чем веские причины выстоять и победить. Но и чтобы перед Королем не было "неудобно", – отметил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — впервые за 18 лет: кто прибыл в Украину с неанонсированным визитом .



