Хто буде "Людиною року" TIME у 2025 році: несподіваний лідер прогнозів

Штучний інтелект у 2025 році може отримати титул "Людина року" за версією журналу TIME. За даними ринку прогнозів Polymarket, саме ШІ наразі є фаворитом, випереджаючи світових лідерів, технологічних підприємців та релігійних діячів.

Штучний інтелект може стати "Людиною року". Фото з відкритих джерел

Станом на 20 листопада, за даними Polymarket, штучний інтелект має 39% ймовірності стати головним героєм обкладинки TIME у 2025 році.

На другому місці у рейтингу опинився засновник та CEO Nvidia Дженсен Хуан, а трійку лідерів з найбільшими шансами на нагороду замикає Папа Римський Лев XIV.

Хто може стати "Людиною року" Time у 2025 році за прогнозом Polymarket:

- Штучний інтелект – 39%

- Дженсен Хуан – 16%

- Папа Римський Лев XIV – 14%

- Дональд Трамп – 9%

- Сем Альтман – 7%

Також платформа оцінила шанси Володимира Зеленського отримати титулу "Людини року" у 2025 році у 1%.

Журнал TIME оголошує "Людину року" з 1927-го, відзначаючи того, хто найбільше вплинув на світ протягом року, незалежно від того, був цей вплив позитивним чи негативним. Титул визначає редакційна колегія після внутрішніх обговорень та аналізу глобальних подій, однак конкретних критеріїв не існує. Оголошення "Людини року" від TIME традиційно відбувається у грудні.

Минулого року звання "Людина року" вдруге отримав Дональд Трамп. У 2023 році TIME обрав Тейлор Свіфт, а у 2022-му Володимира Зеленського та "Дух України".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що творець фільму "Термінатор" Джеймс Кемерон озвучив тривожний прогноз щодо майбутнього людства через небезпеку ШІ.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на потрапляння Путіна у список "Людина року" від TIME.