Кто будет "Человеком года" TIME в 2025 году: неожиданный лидер прогнозов
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто будет "Человеком года" TIME в 2025 году: неожиданный лидер прогнозов

По данным Polymarket, искусственный интеллект имеет 39% шансов стать "Человеком года" по версии TIME в 2025 году.

20 ноября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Искусственный интеллект в 2025 году может получить титул "Человек года" по версии журнала TIME. По данным рынка прогнозов Polymarket, именно ИИ сейчас является фаворитом, опережая мировых лидеров, технологических предпринимателей и религиозных деятелей.

Кто будет "Человеком года" TIME в 2025 году: неожиданный лидер прогнозов

Искусственный интеллект может стать "Человеком года". Фото из открытых источников

По состоянию на 20 ноября, по данным Polymarket, искусственный интеллект имеет 39% вероятности стать главным героем обложки TIME в 2025 году.

На втором месте в рейтинге оказался основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуан, а тройку лидеров с наибольшими шансами на награду замыкает Папа Римский Лев XIV.

Кто может стать "Человеком года" Time в 2025 году по прогнозу Polymarket:

  • — Искусственный интеллект – 39%
  • — Дженсен Хуан – 16%
  • — Папа Римский Лев XIV – 14%
  • — Дональд Трамп – 9%
  • — Сем Альтман – 7%

Также платформа оценила шансы Владимира Зеленского получить титул "Человека года" в 2025 году в 1%.

Журнал TIME объявляет "Человека года" с 1927-го, отмечая того, кто больше всего повлиял на свет в течение года, независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным. Титул определяет редакционная коллегия после внутренних обсуждений и анализа глобальных событий, однако конкретных критериев нет. Объявление "Человека года" от TIME традиционно проходит в декабре.

В прошлом году звание "Человек года" второй раз получил Дональд Трамп. В 2023 году TIME выбрал Тейлор Свифт, а в 2022-м Владимира Зеленского и "Дух Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что создатель фильма "Терминатор" Джеймс Кэмерон озвучил тревожный прогноз по поводу будущего человечества из-за опасности ИИ.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на попадание Путина в список "Человек года" от TIME.



Источник: https://polymarket.com/event/time-2025-person-of-the-year
