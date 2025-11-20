Кто будет "Человеком года" TIME в 2025 году: неожиданный лидер прогнозов

Искусственный интеллект в 2025 году может получить титул "Человек года" по версии журнала TIME. По данным рынка прогнозов Polymarket, именно ИИ сейчас является фаворитом, опережая мировых лидеров, технологических предпринимателей и религиозных деятелей.

Искусственный интеллект может стать "Человеком года". Фото из открытых источников

По состоянию на 20 ноября, по данным Polymarket, искусственный интеллект имеет 39% вероятности стать главным героем обложки TIME в 2025 году.

На втором месте в рейтинге оказался основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуан, а тройку лидеров с наибольшими шансами на награду замыкает Папа Римский Лев XIV.

Кто может стать "Человеком года" Time в 2025 году по прогнозу Polymarket:

— Искусственный интеллект – 39%

— Дженсен Хуан – 16%

— Папа Римский Лев XIV – 14%

— Дональд Трамп – 9%

— Сем Альтман – 7%

Также платформа оценила шансы Владимира Зеленского получить титул "Человека года" в 2025 году в 1%.

Журнал TIME объявляет "Человека года" с 1927-го, отмечая того, кто больше всего повлиял на свет в течение года, независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным. Титул определяет редакционная коллегия после внутренних обсуждений и анализа глобальных событий, однако конкретных критериев нет. Объявление "Человека года" от TIME традиционно проходит в декабре.

В прошлом году звание "Человек года" второй раз получил Дональд Трамп. В 2023 году TIME выбрал Тейлор Свифт, а в 2022-м Владимира Зеленского и "Дух Украины".

