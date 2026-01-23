Шмигаль побачив «тенденцію до часткової стабілізації» в енергетиці

Ситуація в енергосистемі України залишається важкою, є суттєвий дефіцит потужності.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

Однак, завдяки скоординованим діям Укренерго та операторів системи розподілу видно тенденцію до часткової стабілізації. Про це заявив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", — зазначив міністр.

За його словами, було проведено повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Визначено їх загальну кількість та технічну працездатність.

"Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше", — наголосив Шмигаль.

Як повідомляв портал "Коментарі", уряд започаткував експериментальний проєкт з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства.

Протягом січня-березня 2026 року вони щомісяця отримуватимуть державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це стосується працівників підприємств усіх форм власності. Зокрема, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.