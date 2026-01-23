Шмигаль увидел «тенденцию к частичной стабилизации» в энергетике

Ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой, сохраняеться существенный дефицит мощности.

Денис Шмигаль. Фото: из открытых источников

Однако благодаря скоординированным действиям Укрэнерго и операторов системы распределения видна тенденция к частичной стабилизации. Об этом заявил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмигаль.

"Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям. Наша задача – выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", – отметил министр.

По его словам, была проведена полная верификация когенерационных установок по Киеву и области. Определены их общее количество и техническая работоспособность.

"Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую поставку энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все настройки должны работать. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее", — подчеркнул Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство положило начало экспериментальному проекту по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.

В январе-марте 2026 года они будут ежемесячно получать государственную помощь — дополнительно 20 тысяч гривен. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмигаль. По его словам, это касается работников предприятий всех форм собственности. В частности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и Укрзализныци — от бригадиров до рядовых специалистов, непосредственно вовлеченных в восстановительные работы.