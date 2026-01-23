Працівникам аварійних бригад додатково платитимуть по 20 тисяч гривень: хто має право на доплати

Уряд започаткував експериментальний проєкт з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад, які повертають світло, тепло та воду до осель українців та на підприємства.

Уряд запровадив доплати працівникам аварійних бригад. Фото: з відкритих джерел

Протягом січня-березня 2026 року вони щомісяця отримуватимуть державну допомогу — додатково 20 тисяч гривень. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, це стосується працівників підприємств усіх форм власності. Зокрема, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Денис Шмигаль також окреслив механізм підтримки, який, за його словами, буде максимально простим, зручним та цифровізованим:

- створення Єдиного переліку підприємств, що виконують роботи;

- подання ними онлайн заявок зі списками працівників бригад;

- інформування кожного через Дію або смс про право на отримання підтримки;

- перерахування коштів на вже діючі банківські рахунки в наступному місяці після виконаних робіт.

"Дякую енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам — усім, хто рятує критичну інфраструктуру та зміцнює український тил", — наголосив Шмигаль.

Як повідомляв портал "Коментарі", український уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. На засіданні Кабміну ухвалено відповідні рішення, зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться, зокрема, про одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.