Работникам аварийных бригад будут дополнительно платить по 20 тысяч гривен: кто имеет право на доплаты

Правительство положило начало экспериментальному проекту по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.

Правительство ввело доплаты работникам аварийных бригад. Фото: из открытых источников

В январе-марте 2026 года они будут ежемесячно получать государственную помощь — дополнительно 20 тысяч гривен. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, это касается работников предприятий всех форм собственности. В частности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и Укрзализныци — от бригадиров до рядовых специалистов, непосредственно вовлеченных в восстановительные работы.

Денис Шмигаль также очертил механизм поддержки, который, по его словам, будет максимально простым, удобным и цифровым.

- создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;

- представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;

- информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;

- перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

"Благодарю энергетиков, тепловиков, газовиков, коммунальщиков, железнодорожников — всех, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл", — подчеркнул Шмигаль.

