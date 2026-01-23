logo

Работникам аварийных бригад будут дополнительно платить по 20 тысяч гривен: кто имеет право на доплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Работникам аварийных бригад будут дополнительно платить по 20 тысяч гривен: кто имеет право на доплаты

Доплаты предусмотрены для работников предприятий всех форм собственности

23 января 2026, 22:23
Правительство положило начало экспериментальному проекту по поддержке работников аварийно-ремонтных бригад, которые возвращают свет, тепло и воду в дома украинцев и на предприятия.

Работникам аварийных бригад будут дополнительно платить по 20 тысяч гривен: кто имеет право на доплаты

Правительство ввело доплаты работникам аварийных бригад. Фото: из открытых источников

В январе-марте 2026 года они будут ежемесячно получать государственную помощь — дополнительно 20 тысяч гривен. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, это касается работников предприятий всех форм собственности. В частности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и Укрзализныци — от бригадиров до рядовых специалистов, непосредственно вовлеченных в восстановительные работы.

Денис Шмигаль также очертил механизм поддержки, который, по его словам, будет максимально простым, удобным и цифровым.

- создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;

- представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;

- информирование каждого через Дію или смс о праве на получение поддержки;

- перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

"Благодарю энергетиков, тепловиков, газовиков, коммунальщиков, железнодорожников — всех, кто спасает критическую инфраструктуру и укрепляет украинский тыл", — подчеркнул Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", украинское правительство вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. На заседании Кабмина были приняты соответствующие решения, отметила премьер-министр Юлия Свириденко. Речь идет, в частности, об единовременной финансовой помощи для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.



Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/12207
