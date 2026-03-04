ШІ вирішить, скільки ви заплатите: “Нова пошта” готує революцію з цінами на доставку

В Україні можуть кардинально змінитися правила формування вартості доставки. Найбільший приватний логістичний оператор країни Нова пошта розглядає впровадження динамічного ціноутворення на основі штучного інтелекту. Це означає, що тариф на доставку більше не буде фіксованим – його визначатиме алгоритм у режимі реального часу.

Тариф визначатиме алгоритм: штучний інтелект може змінити вартість посилки за секунди

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк під час інтерв’ю маркетологу Андрій Федоров.

Йдеться про модель, яку активно використовують великі технологічні платформи у світі. Наприклад, динамічні тарифи давно працюють у сервісах таксі, авіаперевезеннях та готельному бізнесі, де ціни можуть змінюватися залежно від попиту, часу або навантаження на систему.

Тепер подібну модель можуть запровадити й у сфері доставки.

Як працюватиме система

Основою нової моделі стане штучний інтелект, який аналізуватиме величезний масив даних про логістичну систему компанії.

Алгоритм враховуватиме десятки параметрів, серед яких:

– поточна кількість відправлень у системі

– навантаження на термінали та сортувальні центри

– заповненість поштоматів і складів

– час доби

– день тижня та сезон

– погодні умови

– ситуація на дорогах та затори

– швидкість обробки посилок на маршрутах

Нейромережа постійно відстежуватиме ці показники і прогнозуватиме навантаження, після чого формуватиме актуальну вартість відправлення.

Наприклад, якщо система побачить, що певний термінал перевантажений або через негоду ускладнився рух транспорту, ціна доставки може зрости буквально за кілька секунд.

Утім, алгоритм працюватиме не лише на підвищення тарифів. У компанії пояснюють, що клієнти зможуть і економити на доставці, якщо обиратимуть періоди з низьким навантаженням.

Коли доставка може бути дешевшою

За задумом компанії, система стимулюватиме клієнтів відправляти посилки у менш популярний час.

Наприклад:

– у ранкові години

– пізно ввечері

– у будні дні без пікового навантаження

– у періоди низької активності на складах

У таких випадках штучний інтелект може запропонувати нижчу ціну, щоб рівномірно розподілити потік відправлень.

Фактично йдеться про нову логіку логістики: клієнти самі обиратимуть, платити більше за швидкість і піковий час або дешевше – але трохи гнучкіше планувати відправлення.

Навіщо це компанії

За словами представників логістичного ринку, динамічне ціноутворення може суттєво підвищити ефективність роботи мережі.

Насамперед це дозволить:

– зменшити черги у відділеннях

– знизити перевантаження поштоматів

– скоротити затримки доставки

– краще планувати маршрути транспорту

– рівномірно розподіляти навантаження протягом доби

Сучасні логістичні мережі стають настільки складними, що без штучного інтелекту їх ефективно керувати майже неможливо, пояснюють експерти.

Алгоритми можуть аналізувати тисячі параметрів одночасно – від погодних прогнозів до трафіку на конкретних трасах.

Чи стане доставка дорожчою

Головне питання, яке хвилює клієнтів, – чи означає нова система автоматичне подорожчання.

Фахівці пояснюють: динамічні тарифи не завжди означають підвищення цін. У багатьох випадках вони, навпаки, створюють можливість платити менше, якщо користувач обирає непіковий час.

Однак така модель має інший наслідок: ціни стають менш передбачуваними. Вартість доставки може змінюватися навіть протягом одного дня, залежно від навантаження на систему.

Поки що у компанії лише розглядають запровадження нової моделі. Конкретні строки запуску не називаються.

Але якщо система динамічного ціноутворення на базі штучного інтелекту буде впроваджена, ринок доставки в Україні може змінитися так само, як свого часу змінилися ціни на таксі після появи алгоритмічних тарифів.

