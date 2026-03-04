ИИ решит, сколько вы заплатите: "Новая почта" готовит революцию с ценами на доставку

В Украине могут кардинально измениться правила формирования стоимости доставки. Крупнейший частный логистический оператор страны Новая почта рассматривает внедрение динамического ценообразования на основе искусственного интеллекта . Это означает, что тариф на доставку больше не будет фиксированным – его будет определять алгоритм в режиме реального времени .

Тариф будет определять алгоритм: искусственный интеллект может изменить стоимость посылки за секунды

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк во время интервью маркетологу Андрей Федоров .

Речь идет о модели, которую активно используют большие технологические платформы в мире. К примеру, динамические тарифы давно работают в сервисах такси, авиаперевозках и гостиничном бизнесе , где цены могут изменяться в зависимости от спроса, времени или нагрузки на систему.

Теперь подобную модель могут внедрить и в сфере доставки.

Как будет работать система

Основой новой модели станет искусственный интеллект, анализирующий огромный массив данных о логистической системе компании .

Алгоритм будет учитывать десятки параметров, среди которых:

– текущее количество отправлений в системе

– погрузка на терминалы и сортировочные центры

– заполненность почтоматов и складов

– время суток

– день недели и сезон

– погодные условия

– ситуация на дорогах и пробках

– скорость обработки посылок на маршрутах

Нейросеть будет постоянно отслеживать эти показатели и прогнозировать нагрузку , после чего будет формировать актуальную стоимость отправки.

Например, если система увидит, что определенный терминал перегружен или из-за непогоды усложнилось движение транспорта, цена доставки может возрасти буквально за несколько секунд .

Впрочем, алгоритм будет работать не только для повышения тарифов. В компании объясняют, что клиенты смогут и экономить на доставке , если будут выбирать периоды с низкой нагрузкой.

Когда доставка может быть дешевле

По замыслу компании система будет стимулировать клиентов отправлять посылки в менее популярное время.

Например:

– в утренние часы

– поздно вечером

– в будние дни без пиковой нагрузки

– в периоды низкой активности на складах

В таких случаях искусственный интеллект может предложить более низкую цену , чтобы равномерно распределить поток отправлений.

Фактически речь идет о новой логике логистики: клиенты сами будут выбирать, платить больше за скорость и пиковое время или дешевле – но немного гибче планировать отправку .

Зачем это компании

По словам представителей логистического рынка, динамическое ценообразование может значительно повысить эффективность работы сети.

В первую очередь это позволит:

– уменьшить очереди в отделениях

– снизить перегрузку почтаматов

– сократить задержки доставки

– лучше планировать маршруты транспорта

– равномерно распределять нагрузку в течение суток

Современные логистические сети становятся столь сложными, что без искусственного интеллекта их эффективно управлять почти невозможно , объясняют эксперты.

Алгоритмы могут анализировать тысячи параметров одновременно – от прогнозов погоды до трафика на конкретных трассах.

Станет ли доставка дороже

Главный вопрос, который волнует клиентов – означает ли новая система автоматическое удорожание.

Специалисты объясняют: динамические тарифы не всегда означают повышение цен . Во многих случаях они, напротив, создают возможность платить меньше, если пользователь выбирает непечное время.

Однако такая модель имеет другое последствие: цены становятся менее предсказуемыми . Стоимость доставки может изменяться даже в течение одного дня в зависимости от нагрузки на систему.

Пока в компании только рассматривают введение новой модели. Конкретные сроки запуска не именуются.

Но если система динамического ценообразования на базе искусственного интеллекта будет внедрена, рынок доставки в Украину может измениться так же, как в свое время изменились цены на такси после появления алгоритмических тарифов .

Читайте также в "Комментариях" о том, как Новая почта закрывала отделения в прифронтовой зоне из-за ситуации безопасности.