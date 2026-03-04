ИИ решит, сколько вы заплатите: "Новая почта" готовит революцию с ценами на доставку

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Украине могут кардинально измениться правила формирования стоимости доставки. Крупнейший частный логистический оператор страны Новая почта рассматривает внедрение динамического ценообразования на основе искусственного интеллекта . Это означает, что тариф на доставку больше не будет фиксированным – его будет определять алгоритм в режиме реального времени .
Тариф будет определять алгоритм: искусственный интеллект может изменить стоимость посылки за секунды
Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк во время интервью маркетологу Андрей Федоров .
Речь идет о модели, которую активно используют большие технологические платформы в мире. К примеру, динамические тарифы давно работают в сервисах такси, авиаперевозках и гостиничном бизнесе , где цены могут изменяться в зависимости от спроса, времени или нагрузки на систему.
Теперь подобную модель могут внедрить и в сфере доставки.
Основой новой модели станет искусственный интеллект, анализирующий огромный массив данных о логистической системе компании .
Алгоритм будет учитывать десятки параметров, среди которых:
– текущее количество отправлений в системе
– погрузка на терминалы и сортировочные центры
– заполненность почтоматов и складов
– время суток
– день недели и сезон
– погодные условия
– ситуация на дорогах и пробках
– скорость обработки посылок на маршрутах
Нейросеть будет постоянно отслеживать эти показатели и прогнозировать нагрузку , после чего будет формировать актуальную стоимость отправки.
Например, если система увидит, что определенный терминал перегружен или из-за непогоды усложнилось движение транспорта, цена доставки может возрасти буквально за несколько секунд .
Впрочем, алгоритм будет работать не только для повышения тарифов. В компании объясняют, что клиенты смогут и экономить на доставке , если будут выбирать периоды с низкой нагрузкой.
По замыслу компании система будет стимулировать клиентов отправлять посылки в менее популярное время.
Например:
– в утренние часы
– поздно вечером
– в будние дни без пиковой нагрузки
– в периоды низкой активности на складах
В таких случаях искусственный интеллект может предложить более низкую цену , чтобы равномерно распределить поток отправлений.
Фактически речь идет о новой логике логистики: клиенты сами будут выбирать, платить больше за скорость и пиковое время или дешевле – но немного гибче планировать отправку .
По словам представителей логистического рынка, динамическое ценообразование может значительно повысить эффективность работы сети.
В первую очередь это позволит:
– уменьшить очереди в отделениях
– снизить перегрузку почтаматов
– сократить задержки доставки
– лучше планировать маршруты транспорта
– равномерно распределять нагрузку в течение суток
Современные логистические сети становятся столь сложными, что без искусственного интеллекта их эффективно управлять почти невозможно , объясняют эксперты.
Алгоритмы могут анализировать тысячи параметров одновременно – от прогнозов погоды до трафика на конкретных трассах.
Главный вопрос, который волнует клиентов – означает ли новая система автоматическое удорожание.
Специалисты объясняют: динамические тарифы не всегда означают повышение цен . Во многих случаях они, напротив, создают возможность платить меньше, если пользователь выбирает непечное время.
Однако такая модель имеет другое последствие: цены становятся менее предсказуемыми . Стоимость доставки может изменяться даже в течение одного дня в зависимости от нагрузки на систему.
Пока в компании только рассматривают введение новой модели. Конкретные сроки запуска не именуются.
Но если система динамического ценообразования на базе искусственного интеллекта будет внедрена, рынок доставки в Украину может измениться так же, как в свое время изменились цены на такси после появления алгоритмических тарифов .
Читайте также в "Комментариях" о том, как Новая почта закрывала отделения в прифронтовой зоне из-за ситуации безопасности.