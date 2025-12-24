Шанс отримати спадок в 17 млрд: Дуров пропонує безкоштовно запліднювати жінок через ЕКЗ

У московській клініці репродуктивної медицини AltraVita стартувала кампанія у якій жінкам пропонують безкоштовне екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) з використанням сперми засновника Telegram Павла Дурова. Витрати на процедури мільярдер оплачує особисто, а народжені від його сперми діти можуть претендувати на спадщину Дурова.

Павло Дуров. Фото з відкритих джерел

Як пише The Wall Street Journal, біоматеріал рекламується на сайті клініки з використанням фото Дурова та символіки Telegram. За словами колишнього лікаря клініки, участь у програмі можуть брати лише неодружені жінки віком до 37 років, щоб уникнути юридичних суперечок щодо батьківства.

Сам Дуров стверджує, що почав здавати сперму ще у 2010 році. За його словами, спершу це було, щоб допомогти другу, а згодом анонімно. За його словами, він таким чином прагне заповнити дефіцит "якісного донорського матеріалу". Нині у Дурова понад 100 біологічних дітей у 12 країнах.

Інтерес до кампанії з запліднення зріс після публічної обіцянки Дурова надати всім своїм біологічним дітям рівну частку спадщини. За оцінкою Forbes, його статки сягають 17 млрд доларів. Значна частина знаходиться в акціях Telegram та біткоїнах.

"Якщо вони зможуть встановити свою спільну ДНК зі мною, можливо, колись через 30 років, вони матимуть право на частку мого майна після моєї смерті", – сказав Дуров.

Підтвердження спорідненості Дуров планує перевіряти через ДНК-тести. Крім того, він хоче опублікувати вихідний код власної ДНК, аби його діти заплідненні через ЕКЗ могли знайти одне одного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що донор сперми був носієм смертельної мутації. Він став батьком майже 200 дітей.

Також "Коментарі" писали, що на серійного донора сперми подали до суду.