Шанс получить наследство в 17 млрд: Дуров предлагает бесплатно оплодотворять женщин через ЭКО

В московской клинике репродуктивной медицины AltraVita стартовала кампания, в которой женщинам предлагают бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием спермы основателя Telegram Павла Дурова. Расходы на процедуры миллиардер оплачивает лично, а родившиеся от его спермы дети могут претендовать на наследие Дурова.

Павел Дуров. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, биоматериал рекламируется на сайте клиники с использованием фото Дурова и символики Telegram. По словам бывшего врача клиники, участие в программе могут принимать только холостые женщины в возрасте до 37 лет, чтобы избежать юридических споров по отцовству.

Сам Дуров утверждает, что начал сдавать сперму еще в 2010 году. По его словам, сначала это было, чтобы помочь другу, а затем анонимно. По его словам, он таким образом стремится восполнить дефицит "качественного донорского материала". В настоящее время у Дурова более 100 биологических детей в 12 странах.

Интерес к кампании по оплодотворению возрос после публичного обещания Дурова предоставить всем своим биологическим детям равную долю наследства. По оценке Forbes, его состояние достигает 17 млрд долларов. Значительная часть находится в акциях Telegram и биткоинах.

"Если они смогут установить свою общую ДНК со мной, возможно, когда-нибудь через 30 лет, они будут иметь право на долю моего имущества после моей смерти", – сказал Дуров.

Подтверждение родства Дуров планирует проверять через ДНК-тесты. Кроме того, он хочет опубликовать исходный код собственной ДНК, чтобы его дети оплодотворенные через ЭКО могли найти друг друга.

