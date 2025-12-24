logo

Шанс получить наследство в 17 млрд: Дуров предлагает бесплатно оплодотворять женщин через ЭКО
НОВОСТИ

Шанс получить наследство в 17 млрд: Дуров предлагает бесплатно оплодотворять женщин через ЭКО

Московская клиника предлагает бесплатное ЭКО со спермой Павла Дурова. Миллиардер обещает детям равную долю наследства в 17 млрд долларов.

24 декабря 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В московской клинике репродуктивной медицины AltraVita стартовала кампания, в которой женщинам предлагают бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с использованием спермы основателя Telegram Павла Дурова. Расходы на процедуры миллиардер оплачивает лично, а родившиеся от его спермы дети могут претендовать на наследие Дурова.

Шанс получить наследство в 17 млрд: Дуров предлагает бесплатно оплодотворять женщин через ЭКО

Павел Дуров. Фото из открытых источников

Как пишет The Wall Street Journal, биоматериал рекламируется на сайте клиники с использованием фото Дурова и символики Telegram. По словам бывшего врача клиники, участие в программе могут принимать только холостые женщины в возрасте до 37 лет, чтобы избежать юридических споров по отцовству.

Сам Дуров утверждает, что начал сдавать сперму еще в 2010 году. По его словам, сначала это было, чтобы помочь другу, а затем анонимно. По его словам, он таким образом стремится восполнить дефицит "качественного донорского материала". В настоящее время у Дурова более 100 биологических детей в 12 странах.

Интерес к кампании по оплодотворению возрос после публичного обещания Дурова предоставить всем своим биологическим детям равную долю наследства. По оценке Forbes, его состояние достигает 17 млрд долларов. Значительная часть находится в акциях Telegram и биткоинах. 

"Если они смогут установить свою общую ДНК со мной, возможно, когда-нибудь через 30 лет, они будут иметь право на долю моего имущества после моей смерти", – сказал Дуров.

Подтверждение родства Дуров планирует проверять через ДНК-тесты. Кроме того, он хочет опубликовать исходный код собственной ДНК, чтобы его дети оплодотворенные через ЭКО могли найти друг друга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что донор спермы был носителем смертельной мутации. Он стал отцом почти 200 детей.

Также "Комментарии" писали, что на серийного донора спермы подали в суд.



Источник: https://www.wsj.com/world/pavel-durov-children-fertility-sperm-donation-3d6d5231
