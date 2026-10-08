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Сеул жорстко відповів Києву на звинувачення у постачанні палива Росії

Україна заявила про десятки тисяч тонн нафтопродуктів для РФ, а влада Південної Кореї зажадала доказів і заявила про дотримання санкцій

8 жовтня 2026, 07:41
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Кравцев Сергей

Південна Корея відкинула звинувачення України в тому, що постачання палива з корейських портів допомогло Росії компенсувати дефіцит нафтопродуктів після ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Про це повідомляє Bloomberg.

Сеул жорстко відповів Києву на звинувачення у постачанні палива Росії

Південна Корея. Фото: із відкритих джерел

Напередодні уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у липні та серпні Росія імпортувала понад 176 тисяч тонн нафтопродуктів з Південної Кореї. За його даними, у серпні корейське паливо могло становити близько 31% російського імпорту пального.

Українська сторона стверджує, що інформацію було отримано в результаті аналізу портових записів та руху суден. За даними Власюка, паливо завантажували на сім танкерів у південнокорейських портах, після чого судна здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. При цьому частина судів, за твердженням Києва, перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

Україна пов'язала ці постачання зі скороченням російських нафтопереробних потужностей після ударів безпілотників. У Києві вважають, що імпорт дозволив Росії частково компенсувати втрату власної переробки.

У Сеулі з таким трактуванням не погодилися. Представник президента Південної Кореї Кан Ю Чжон заявила, що українські висновки зроблено без достатньої перевірки всіх обставин конкретних операцій.

За словами південнокорейської сторони, представлених даних недостатньо, щоб встановити учасників угод, походження вантажів та кінцевого покупця. У Сеулі також наголосили, що Південна Корея дотримується міжнародних санкцій та власного експортного контролю щодо Росії.

Південнокорейська влада розпочала перевірку інформації і заявила, що вживе необхідних заходів, якщо виявить порушення санкційного режиму або експортних правил.

При цьому офіційна статистика торгівлі з серпня 2025 року до серпня 2026-го, як стверджують в адміністрації президента Південної Кореї, не фіксує експорт із країни до Росії дизельного палива, бензину чи авіаційного пального.

Таким чином, Сеул поки що заперечує звинувачення у прямій допомозі російському паливному ринку, але продовжує перевіряти дані про конкретні поставки.

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