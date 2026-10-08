Сеул жестко ответил Киеву на обвинения в поставках топлива России

Южная Корея отвергла обвинения Украины в том, что поставки топлива из корейских портов помогли России компенсировать дефицит нефтепродуктов после ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Об этом сообщает Bloomberg.

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Накануне уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в июле и августе Россия импортировала более 176 тысяч тонн нефтепродуктов из Южной Кореи. По его данным, в августе корейское топливо могло составлять около 31% российского импорта горючего.

Украинская сторона утверждает, что информация была получена в результате анализа портовых записей и движения судов. По данным Власюка, топливо загружали на семь танкеров в южнокорейских портах, после чего суда совершили 14 рейсов в российский Дальний Восток. При этом часть судов, по утверждению Киева, находится под санкциями Великобритании и ЕС.

Украина связала эти поставки с сокращением российских нефтеперерабатывающих мощностей после ударов беспилотников. В Киеве считают, что импорт позволил России частично компенсировать потерю собственной переработки.

В Сеуле с такой трактовкой не согласились. Представитель президента Южной Кореи Кан Ю Чжон заявила, что украинские выводы сделаны без достаточной проверки всех обстоятельств конкретных операций.

По словам южнокорейской стороны, представленных данных недостаточно, чтобы установить участников сделок, происхождение грузов и конечного покупателя. В Сеуле также подчеркнули, что Южная Корея придерживается международных санкций и собственного экспортного контроля в отношении России.

Южнокорейские власти начали проверку информации и заявили, что примут необходимые меры, если обнаружат нарушения санкционного режима или экспортных правил.

При этом официальная статистика торговли с августа 2025 года по август 2026-го, как утверждают в администрации президента Южной Кореи, не фиксирует экспорт из страны в Россию дизельного топлива, бензина или авиационного горючего.

Таким образом, Сеул пока отрицает обвинения в прямой помощи российскому топливному рынку, но продолжает проверять данные о конкретных поставках.

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