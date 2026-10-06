Сеул готовит жесткий ответ Киеву: Южная Корея недовольна просто извинениями

Южная Корея может принять дополнительные меры в отношении Украины после дипломатического конфликта вокруг двух северокорейских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что полученные от Киева извинения не соответствовали ожиданиям Сеула.

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Выступая на парламентском аудите, министр рассказал о своих контактах с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По словам Чо Хена, украинская сторона принесла извинения, однако в Сеуле сочли их недостаточными.

"Есть разница с ожидаемым уровнем, поэтому мы намерены принять решительные меры", — заявил министр.

Одним из вариантов, который обсуждается в Южной Корее, стал отзыв посла страны в Украине Пак Хи Чхана. С такой инициативой выступил один из южнокорейских законодателей.

В центре конфликта находятся двое военнослужащих КНДР, которых украинские силы захватили 11 января 2025 года в Курской области. Сеул заявил о готовности принять их, поскольку Южная Корея юридически рассматривает жителей Северной Кореи как своих граждан.

В июле 2026 года Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чже Мен договорились о дальнейшей судьбе пленных. Однако новый виток спора возник в сентябре.

23 сентября Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сообщил, что Украина передала обоих военнослужащих Южной Корее. Уже через два дня Ли Чже Мен публично выразил недовольство тем, что информация о передаче была раскрыта.

В Киеве заявили, что стороны действительно обсуждали конфиденциальность процесса, однако Украина не брала на себя обязательство не сообщать о передаче пленных. Корейская сторона, напротив, утверждает, что такая договоренность существовала.

Теперь спор вышел на уровень возможных дипломатических последствий. Окончательное решение Сеула о конкретных мерах пока не объявлено.

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