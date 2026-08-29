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«Серйозна розмова з Путіним»: екс-глава МЗС розкрив, навіщо директор ЦРУ приїжджав до Росії

Колишній глава МЗС України вважає, що візит Джона Реткліффа міг бути пов'язаний з таємними попередженнями Кремлю і відповіддю США

29 серпня 2026, 10:27
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Кравцев Сергей

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії був пов'язаний із серйозними попередженнями президенту РФ Володимиру Путіну. Таку думку висловив дипломат та колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Серйозна розмова з Путіним»: екс-глава МЗС розкрив, навіщо директор ЦРУ приїжджав до Росії

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

За його словами, поїздка могла бути пов'язана насамперед із підвищенням ставок навколо гібридних дій Росії проти країн НАТО. Клімкін зазначив, що йдеться не про один епізод з безпілотником у Лейпцигу, а про цілу низку подібних випадків, які відбуваються регулярно і не завжди набувають публічного розголосу.

Дипломат припустив, що американська розвідка може мати інформацію про підготовку Росією подальшого посилення тиску. У такому разі візит глави ЦРУ міг стати каналом передачі Кремлю конкретних сигналів.

Клімкін вважає, що Москва традиційно розраховувала на фактор часу, вважаючи, що зможе виснажити Україну та її західних союзників. Однак, на його думку, наразі ситуація змінюється – стратегічно час починає працювати проти Володимира Путіна.

За словами дипломата, приїзд Реткліффа міг означати готовність США або обговорювати можливу деескалацію, або запобігати російському керівництву про наслідки подальших дій.

Павло Клімкін також упевнений, що розмова стосувалася України. При цьому він пов'язав те, що відбувається навколо України, з ситуацією на Близькому Сході та діями Ірану. За його оцінкою, ці напрямки все сильніше перетинаються з погляду безпеки та впливу.

Окремо дипломат згадав погрози європейській інфраструктурі, включаючи використання безпілотників та так званих сірих танкерів. За його словами, подібні дії Росії вже зачіпають не лише Україну, а й увесь Захід.

Таким чином, Клімкін розглядає візит Реткліффа не як рядову дипломатичну поїздку, а як можливий сигнал Кремлю про те, що подальша ескалація може спричинити дії США у відповідь США та їх союзників.

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