logo

BTC/USD

77666

ETH/USD

2435.82

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Серьёзный разговор с Путиным»: экс-глава МИД раскрыл, зачем директор ЦРУ приезжал в Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

«Серьёзный разговор с Путиным»: экс-глава МИД раскрыл, зачем директор ЦРУ приезжал в Россию

Бывший глава МИД Украины считает, что визит Джона Ретклиффа мог быть связан с тайными предупреждениями Кремлю и готовящимся ответом США

29 августа 2026, 10:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию был связан с серьёзными предупреждениями президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

«Серьёзный разговор с Путиным»: экс-глава МИД раскрыл, зачем директор ЦРУ приезжал в Россию

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

По его словам, поездка могла быть связана прежде всего с повышением ставок вокруг гибридных действий России против стран НАТО. Климкин отметил, что речь идёт не об одном эпизоде с беспилотником в Лейпциге, а о целом ряде подобных случаев, которые происходят регулярно и не всегда получают публичную огласку.

Дипломат предположил, что американская разведка может располагать информацией о подготовке Россией дальнейшего усиления давления. В таком случае визит главы ЦРУ мог стать каналом для передачи Кремлю конкретных сигналов.

Климкин считает, что Москва традиционно рассчитывала на фактор времени, полагая, что сможет измотать Украину и её западных союзников. Однако, по его мнению, сейчас ситуация меняется – стратегически время начинает работать против Владимира Путина.

По словам дипломата, приезд Ретклиффа мог означать готовность США либо обсуждать возможную деэскалацию, либо предупреждать российское руководство о последствиях дальнейших действий.

Павел Климкин также уверен, что разговор касался Украины. При этом он связал происходящее вокруг Украины с ситуацией на Ближнем Востоке и действиями Ирана. По его оценке, эти направления всё сильнее пересекаются с точки зрения безопасности и влияния.

Отдельно дипломат упомянул угрозы европейской инфраструктуре, включая использование беспилотников и так называемых "серых" танкеров. По его словам, подобные действия России уже затрагивают не только Украину, но и весь Запад.

Таким образом, Климкин рассматривает визит Ретклиффа не как рядовую дипломатическую поездку, а как возможный сигнал Кремлю о том, что дальнейшая эскалация может повлечь за собой ответные действия США и их союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости