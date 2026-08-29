«Серьёзный разговор с Путиным»: экс-глава МИД раскрыл, зачем директор ЦРУ приезжал в Россию

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию был связан с серьёзными предупреждениями президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радио Свобода".

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

По его словам, поездка могла быть связана прежде всего с повышением ставок вокруг гибридных действий России против стран НАТО. Климкин отметил, что речь идёт не об одном эпизоде с беспилотником в Лейпциге, а о целом ряде подобных случаев, которые происходят регулярно и не всегда получают публичную огласку.

Дипломат предположил, что американская разведка может располагать информацией о подготовке Россией дальнейшего усиления давления. В таком случае визит главы ЦРУ мог стать каналом для передачи Кремлю конкретных сигналов.

Климкин считает, что Москва традиционно рассчитывала на фактор времени, полагая, что сможет измотать Украину и её западных союзников. Однако, по его мнению, сейчас ситуация меняется – стратегически время начинает работать против Владимира Путина.

По словам дипломата, приезд Ретклиффа мог означать готовность США либо обсуждать возможную деэскалацию, либо предупреждать российское руководство о последствиях дальнейших действий.

Павел Климкин также уверен, что разговор касался Украины. При этом он связал происходящее вокруг Украины с ситуацией на Ближнем Востоке и действиями Ирана. По его оценке, эти направления всё сильнее пересекаются с точки зрения безопасности и влияния.

Отдельно дипломат упомянул угрозы европейской инфраструктуре, включая использование беспилотников и так называемых "серых" танкеров. По его словам, подобные действия России уже затрагивают не только Украину, но и весь Запад.

Таким образом, Климкин рассматривает визит Ретклиффа не как рядовую дипломатическую поездку, а как возможный сигнал Кремлю о том, что дальнейшая эскалация может повлечь за собой ответные действия США и их союзников.

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