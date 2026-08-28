Щонайменше 30 тисяч людей на місяць: Буданов озвучив критичні потреби у мобілізації

Проведення регулярної мобілізації в Україні є безальтернативним процесом, а будь-які заяви про можливість повної відмови від призову за рахунок новітніх технологій не мають нічого спільного з реальністю. Про це на міжнародному форумі "Україна Завтра" заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. За його оцінкою, для утримання фронту та безпеки державі необхідно залучати до війська не менше ніж 30 тисяч громадян щомісяця.

Кирило Буданов

Буданов наголосив, що без належного поповнення лав Сил оборони країна опиниться під загрозою існування, а тому питання комплектування армії є першочерговим. Інакше, за словами керівника ОП, просто не буде для кого будувати вітчизняну економіку.

Коментуючи популярні у суспільстві ілюзії щодо вирішення кадрового голоду на передовій за допомогою виключно роботизованих систем, Буданов висловився доволі скептично.

"Повірте, всі, хто розповідають, можна відмовитись від мобілізації і, там, замінити якимись чарівними андроїдами, — застеріг від хибних сподівань Кирило Буданов. — Це тільки казки. Так не буде".

Водночас керівник Офісу Президента звернув увагу на економічні виклики в тилу, спровоковані залученням великої кількості військовозобов'язаних до оборони країни. За його спостереженнями, приватний сектор наразі демонструє високу гнучкість в умовах браку робочої сили.

Посадовець підкреслив, що комерційні підприємства набагато оперативніше за державні інституції реагують на виклики сьогодення і вже шукають альтернативні шляхи вирішення проблеми.

"Бізнес адаптується до дефіциту працівників швидше за державу", — резюмував Буданов.

Він додав, що для подолання кадрової кризи українські компанії вже розпочали активні спроби інтегрувати на ринок праці іноземних робітників, а також суттєво переглядають і змінюють гендерний склад співробітників у багатьох традиційних професіях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Буданов заявляв, що питання призову жінок до лав Збройних Сил України наразі не є актуальним для держави.