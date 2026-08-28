Как минимум 30 тысяч человек в месяц: Буданов озвучил критические потребности в мобилизации

Проведение регулярной мобилизации в Украине является безальтернативным процессом, а любые заявления о возможности полного отказа от призыва за счет новейших технологий не имеют ничего общего с реальностью. Об этом на международном форуме "Украина Завтра" заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. По его оценке, для содержания фронта и безопасности государству необходимо привлекать в армию не менее 30 тысяч граждан ежемесячно.

Кирилл Буданов

Буданов подчеркнул, что без должного пополнения рядов Сил обороны страна окажется под угрозой существования, а потому вопрос комплектования армии является первоочередным. Иначе, по словам руководителя ОП, просто не для кого будет строить отечественную экономику.

Комментируя популярные в обществе иллюзии по поводу решения кадрового голода на передовой с помощью исключительно роботизированных систем, Буданов высказался достаточно скептически.

"Поверьте, все рассказывающие можно отказаться от мобилизации и, там, заменить какими-то волшебными андроидами, — предостерег от ложных надежд Кирилл Буданов. – Это только сказки. Так не будет".

В то же время, руководитель Офиса Президента обратил внимание на экономические вызовы в тылу, спровоцированные привлечением большого количества военнообязанных к обороне страны. По его наблюдениям, частный сектор пока демонстрирует высокую гибкость в условиях нехватки рабочей силы.

Чиновник подчеркнул, что коммерческие предприятия гораздо оперативнее государственных учреждений реагируют на вызовы настоящего и уже ищут альтернативные пути решения проблемы.

"Бизнес адаптируется к дефициту работников скорее государства", — резюмировал Буданов.

Он добавил, что для преодоления кадрового кризиса украинские компании уже приступили к активным попыткам интегрировать на рынок труда иностранных рабочих, а также существенно пересматривают и изменяют гендерный состав сотрудников во многих традиционных профессиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Буданов заявлял, что вопрос призыва женщин в ряды Вооруженных Сил Украины пока не актуален для государства.