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«Це досить дивно»: Буданов пояснив, чому питання призову жінок не на часі

«Немає такої необхідності»: Кирило Буданов висловився щодо можливості мобілізації жінок в Україні

27 серпня 2026, 16:17
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Недилько Ксения

Питання призову жінок до лав Збройних Сил України наразі не є актуальним для держави. За наявності значного мобілізаційного ресурсу серед чоловічого населення подібні ініціативи виглядають передчасними.

«Це досить дивно»: Буданов пояснив, чому питання призову жінок не на часі

Кирило Буданов

Таку позицію озвучив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

"Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу?" — здивувався очільник ОП під час спілкування з представниками ЗМІ. На його думку, такий підхід у поточних умовах виглядає щонайменше нелогічним.

Генерал наголосив, що сили оборони зараз не мають дефіциту кадрів, який вимагав би залучення жінок у примусовому порядку.

"Це досить дивно, — підкреслив Буданов, резюмувавши: — Немає зараз такої необхідності".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні планують значно посилити обмеження для громадян, які ігнорують мобілізаційне законодавство або порушують військову дисципліну. Зокрема, йдеться про чоловіків, які уникають візитів до ТЦК від початку повномасштабного вторгнення, а також про бійців, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ). Про такі ініціативи в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів народний депутат України, член профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

За його словами, розв'язання проблеми вимагає нових підходів, які базуватимуться на пропозиціях попереднього очільника оборонного відомства. Політик наголосив, що мова йде про створення таких умов, за яких порушники просто не зможуть вести звичний спосіб життя в соціумі.





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