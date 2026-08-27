«Это довольно странно»: Буданов объяснил, почему вопрос призыва женщин не актуален

Вопрос призыва женщин в ряды Вооруженных Сил Украины пока не актуален для государства. При наличии значительного мобилизационного ресурса среди мужского населения подобные инициативы выглядят преждевременными.

Кирилл Буданов

Такую позицию озвучил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

"Как можно мобилизовать женщин, если не мобилизованы все мужчины, например?" — удивился глава ОП во время общения с представителями СМИ. По его мнению, такой подход в текущих условиях выглядит, по меньшей мере, нелогичным.

Генерал подчеркнул, что у сил обороны сейчас нет дефицита кадров, который потребовал бы привлечения женщин в принудительном порядке.

"Это довольно странно, – подчеркнул Буданов, резюмировав: – Нет сейчас такой необходимости".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине планируют значительно усилить ограничения для граждан, которые игнорируют мобилизационное законодательство или нарушают военную дисциплину. В частности, речь идет о мужчинах, избегающих визитов в ТЦК с начала полномасштабного вторжения, а также о бойцах, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ). О таких инициативах в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат Украины, член профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его словам, решение проблемы требует новых подходов, основанных на предложениях предыдущего главы оборонного ведомства. Политик подчеркнул, что речь идет о создании таких условий, в которых нарушители просто не смогут вести привычный образ жизни в социуме.





