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«Это довольно странно»: Буданов объяснил, почему вопрос призыва женщин не актуален

«Нет такой необходимости»: Кирилл Буданов высказался о возможности мобилизации женщин в Украине

27 августа 2026, 16:17
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Недилько Ксения

Вопрос призыва женщин в ряды Вооруженных Сил Украины пока не актуален для государства. При наличии значительного мобилизационного ресурса среди мужского населения подобные инициативы выглядят преждевременными.

«Это довольно странно»: Буданов объяснил, почему вопрос призыва женщин не актуален

Кирилл Буданов

Такую позицию озвучил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

"Как можно мобилизовать женщин, если не мобилизованы все мужчины, например?" — удивился глава ОП во время общения с представителями СМИ. По его мнению, такой подход в текущих условиях выглядит, по меньшей мере, нелогичным.

Генерал подчеркнул, что у сил обороны сейчас нет дефицита кадров, который потребовал бы привлечения женщин в принудительном порядке.

"Это довольно странно, – подчеркнул Буданов, резюмировав: – Нет сейчас такой необходимости".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине планируют значительно усилить ограничения для граждан, которые игнорируют мобилизационное законодательство или нарушают военную дисциплину. В частности, речь идет о мужчинах, избегающих визитов в ТЦК с начала полномасштабного вторжения, а также о бойцах, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ). О таких инициативах в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат Украины, член профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

По его словам, решение проблемы требует новых подходов, основанных на предложениях предыдущего главы оборонного ведомства. Политик подчеркнул, что речь идет о создании таких условий, в которых нарушители просто не смогут вести привычный образ жизни в социуме.





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