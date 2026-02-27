Бренд напоїв Liquid Death у колаборації зі стримінговим сервісом Spotify представив неординарний продукт — спеціальну урну для праху, оснащену вбудованою акустичною системою.

«Щоб не переслідував привид»: у продаж надійшла урна, яка транслює улюблені плейлисти покійного

Розробники підійшли до концепції з гумором та специфічною логікою. "Ідея така: можна вмикати покійному його улюблену музику, щоб у нього "не виникло бажання" переслідувати вас у вигляді привида", — зазначається в описі незвичного ґаджета.

Окрім фізичного аксесуара, компанії подбали і про контент. Спеціально для цього проєкту на Spotify запустили генератор "вічної" музики. Користувачам пропонують підготуватися до неминучого заздалегідь: "Там можна заздалегідь створити для себе плейлист "на спочинок" та обрати треки, що лунатимуть з урни.

Поки одні вважають це дотепним маркетинговим ходом, інші вбачають у цьому новий етап персоналізації пам'яті про померлих.

Вартість пристрою становить $495. Згідно з офіційною інформацією, продаж здійснюється виключно на території США через онлайн-магазин. На даний момент урна офіційно не доступна для прямого замовлення в Україну. Вона позиціонується як ексклюзивний продукт для американського ринку. На українських торговельних майданчиках можна знайти лише звичайні ритуальні або сміттєві урни, ціни на які стартують від декількох сотень гривень.

