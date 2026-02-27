logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Щоб не переслідував привид»: у продаж надійшла урна, яка транслює улюблені плейлисти покійного
commentss НОВИНИ Всі новини

«Щоб не переслідував привид»: у продаж надійшла урна, яка транслює улюблені плейлисти покійного

Генератор «вічної» музики та урна з динаміком: новий спільний проєкт від Liquid Death та Spotify

27 лютого 2026, 00:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бренд напоїв Liquid Death у колаборації зі стримінговим сервісом Spotify представив неординарний продукт — спеціальну урну для праху, оснащену вбудованою акустичною системою.

«Щоб не переслідував привид»: у продаж надійшла урна, яка транслює улюблені плейлисти покійного

«Щоб не переслідував привид»: у продаж надійшла урна, яка транслює улюблені плейлисти покійного

Розробники підійшли до концепції з гумором та специфічною логікою. "Ідея така: можна вмикати покійному його улюблену музику, щоб у нього "не виникло бажання" переслідувати вас у вигляді привида", — зазначається в описі незвичного ґаджета.

Окрім фізичного аксесуара, компанії подбали і про контент. Спеціально для цього проєкту на Spotify запустили генератор "вічної" музики. Користувачам пропонують підготуватися до неминучого заздалегідь: "Там можна заздалегідь створити для себе плейлист "на спочинок" та обрати треки, що лунатимуть з урни.

Поки одні вважають це дотепним маркетинговим ходом, інші вбачають у цьому новий етап персоналізації пам'яті про померлих.

Вартість пристрою становить $495. Згідно з офіційною інформацією, продаж здійснюється виключно на території США через онлайн-магазин. На даний момент урна офіційно не доступна для прямого замовлення в Україну. Вона позиціонується як ексклюзивний продукт для американського ринку. На українських торговельних майданчиках можна знайти лише звичайні ритуальні або сміттєві урни, ціни на які стартують від декількох сотень гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома українська волонтерка Марія Берлінська висловила скепсис щодо припущень про швидку смерть російського диктатора. Коментуючи заяву президента України про те, що Путіну "залишилося жити недовго", вона зазначила, що хоча це "той випадок, коли дуже хочеться, щоб слова нашого президента збулися", реальність може бути інакшою



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини