Главная Новости Общество события "Чтобы не преследовал призрак": в продажу поступила урна, которая транслирует любимые плейлисты покойного
"Чтобы не преследовал призрак": в продажу поступила урна, которая транслирует любимые плейлисты покойного

Генератор вечной музыки и урна с динамиком: новый совместный проект от Liquid Death и Spotify

27 февраля 2026, 00:17
Автор:
Недилько Ксения

Бренд напитков Liquid Death в коллаборации со стриминговым сервисом Spotify представил неординарный продукт – специальную урну для праха, оснащенную встроенной акустической системой.

Разработчики подошли к концепции с юмором и специфической логикой. "Идея такова: можно включать усопшему его любимую музыку, чтобы у него "не возникло желания" преследовать вас в виде призрака", — говорится в описании необычного гаджета.

Кроме физического аксессуара, компании позаботились и о контенте. Специально для этого проекта на Spotify запустили генератор "вечной" музыки. Пользователям предлагают подготовиться к неизбежному заранее: "Там можно заранее создать для себя плейлист "на покой" и выбрать треки из урны.

Пока одни считают это остроумным маркетинговым ходом, другие видят в этом новый этап персонализации памяти об умерших.

Стоимость устройства составляет $495. Согласно официальной информации, продажи производятся исключительно на территории США через онлайн-магазин. В настоящее время урна официально не доступна для прямого заказа в Украине. Она позиционируется как эксклюзивный продукт для американского рынка. На украинских торговых площадках можно найти только обычные ритуальные или мусорные урны, цены на которые стартуют от нескольких сотен гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известная украинская волонтер Мария Берлинская выразила скепсис относительно предположений о скорой смерти российского диктатора. Комментируя заявление президента Украины о том, что Путину "осталось жить недолго", она отметила, что хотя это "тот случай, когда очень хочется, чтобы слова нашего президента сбылись", реальность может быть иной



