Бренд напитков Liquid Death в коллаборации со стриминговым сервисом Spotify представил неординарный продукт – специальную урну для праха, оснащенную встроенной акустической системой.

Чтобы не преследовал призрак: в продажу поступила урна, которая транслирует любимые плейлисты покойного

Разработчики подошли к концепции с юмором и специфической логикой. "Идея такова: можно включать усопшему его любимую музыку, чтобы у него "не возникло желания" преследовать вас в виде призрака", — говорится в описании необычного гаджета.

Кроме физического аксессуара, компании позаботились и о контенте. Специально для этого проекта на Spotify запустили генератор "вечной" музыки. Пользователям предлагают подготовиться к неизбежному заранее: "Там можно заранее создать для себя плейлист "на покой" и выбрать треки из урны.

Пока одни считают это остроумным маркетинговым ходом, другие видят в этом новый этап персонализации памяти об умерших.

Стоимость устройства составляет $495. Согласно официальной информации, продажи производятся исключительно на территории США через онлайн-магазин. В настоящее время урна официально не доступна для прямого заказа в Украине. Она позиционируется как эксклюзивный продукт для американского рынка. На украинских торговых площадках можно найти только обычные ритуальные или мусорные урны, цены на которые стартуют от нескольких сотен гривен.

