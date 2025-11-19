Що зараз відбувається в особистому житті Алхімової: публікація напоказ

Блогерка Алхімова публічно звернулася до аудиторії з проханням припинити пов’язувати її ім’я з Костею та обговорювати їх нібито спільне життя. Вона наголосила, що між ними вже давно немає стосунків, і будь-які згадки в цьому контексті є вигаданими.

Особисте життя Алхім

Алхімова пояснила, що Дубай — таке саме "маленьке місто", як Київ: усі відвідують однакові місця, тому перетин у публічному просторі не означає жодного особистого зв’язку. Вона підкреслює, що ніхто ні за ким не стежить і не тисне, а все, що відбувалося в минулому, вона воліла б забути як неприємний досвід.

За її словами, її абсолютно не цікавить, чи залишаться Костя та його дружина разом. Вона вважає, що в їхній родині достатньо підстав для того, щоб зберегти шлюб, і їй важливо лише одне — щоб жодна зі сторін більше не згадувала її в будь-якому контексті та не наближалася до її життя.

Алхімова зазначає, що не бореться за стосунки, яких не існує, і не готова залишатися там, де їй погано. Вона визнає, що вміє довго терпіти та вірити у людей, якщо відчуває до них почуття, але це завжди її власний вибір, а не слабкість чи наївність.

Вона назвала чутки та домисли навколо своєї історії "брудними вигадками" та підкреслила, що на сьогодні жодного діалогу між нею та Костею не існує. За її словами, тема має бути закрита назавжди.

