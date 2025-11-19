Блогер Алкимова публично обратилась к аудитории с просьбой прекратить связывать ее имя с Костей и обсуждать их якобы совместную жизнь. Она подчеркнула, что между ними уже давно нет отношений, и какие-либо упоминания в этом контексте вымышлены.

Личная жизнь Алхим

Алхимова объяснила, что Дубай — такой же "маленький город", как Киев: все посещают одинаковые места, поэтому пересечение в публичном пространстве не означает никакой личной связи. Она подчеркивает, что никто ни за кем не следит и не давит, а все, что происходило в прошлом, она предпочла бы забыть как неприятный опыт.

По ее словам, ее совершенно не интересует, останутся ли Костя и его жена вместе. Она считает, что у их семьи достаточно оснований для того, чтобы сохранить брак, и ей важно только одно — чтобы ни одна из сторон больше не упоминала ее в любом контексте и не приближалась к ее жизни.

Алхимова отмечает, что не борется за не существующие отношения и не готова оставаться там, где ей плохо. Она признает, что умеет долго терпеть и верить в людей, если испытывает к ним чувство, но это всегда ее собственный выбор, а не слабость или наивность.

Она назвала слухи и домыслы вокруг своей истории "грязными выдумками" и подчеркнула, что на сегодняшний день никакого диалога между ней и Костей не существует. По ее словам, тема должна быть закрыта навсегда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странский журналист Владимир Золкин заявил, что волна российской пропаганды относительно якобы "тайных мирных договоренностей без участия Украины" является не следствием реальных процессов, а эмоциональной реакцией Кремля на сакральные для Украины даты — годовщину начала Революции Достоинства.