Що у війні пішло не так: Лавров терміново ініціював розмову з Рубіо щодо України

У вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Однією з тем переговорів було присвячено війні Росії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Марко Рубіо та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

Держдеп уточнив, що Рубіо провів розмову безпосередньо на прохання Лаврова, тобто російської сторони.

"Вони обговорили відносини між США та Росією, російсько-українську війну та ситуацію в Ірані", — сказано на сайті, проте без конкретизації деталей з кожного питання.

Варто звернути увагу, що в російському МЗС трохи раніше, 5 травня, також прозвітували про розмову з Рубіо. Однак у їхньому зведенні не було уточнень, що розмова відбулася на прохання РФ, а також зовсім не згадувалася війна в Україні.

"Голови зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинника" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах", — йшлося у відомстві країни-агресора.

Також згідно зі звітом російської сторони, чиновники обговорили графік двосторонніх контактів і в МЗС запевнили, що розмова нібито була конструктивною та діловою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Росії пролунали звинувачення на адресу адміністрації Дональда Трампа з приводу автоматичного оформлення американського громадянства дітям російських дипломатів. З відповідною заявою виступила представниця МЗС РФ Марія Захарова, яка стверджує, що йдеться про випадки, коли паспорти США видаються без згоди батьків лише через факт народження дитини на території Сполучених Штатів.



