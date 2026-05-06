logo_ukra

BTC/USD

81593

ETH/USD

2376.5

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Що у війні пішло не так: Лавров терміново ініціював розмову з Рубіо щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Що у війні пішло не так: Лавров терміново ініціював розмову з Рубіо щодо України

У Держдепі чітко акцентували, що розмова відбулася на прохання РФ

6 травня 2026, 07:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У вівторок, 5 травня, держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову. Однією з тем переговорів було присвячено війні Росії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Що у війні пішло не так: Лавров терміново ініціював розмову з Рубіо щодо України

Марко Рубіо та Сергій Лавров. Фото: із відкритих джерел

Держдеп уточнив, що Рубіо провів розмову безпосередньо на прохання Лаврова, тобто російської сторони.

"Вони обговорили відносини між США та Росією, російсько-українську війну та ситуацію в Ірані", — сказано на сайті, проте без конкретизації деталей з кожного питання.

Варто звернути увагу, що в російському МЗС трохи раніше, 5 травня, також прозвітували про розмову з Рубіо. Однак у їхньому зведенні не було уточнень, що розмова відбулася на прохання РФ, а також зовсім не згадувалася війна в Україні.

"Голови зовнішньополітичних відомств провели "звірку годинника" щодо поточної ситуації в міжнародних справах і російсько-американських відносинах", — йшлося у відомстві країни-агресора.

Також згідно зі звітом російської сторони, чиновники обговорили графік двосторонніх контактів і в МЗС запевнили, що розмова нібито була конструктивною та діловою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Росії пролунали звинувачення на адресу адміністрації Дональда Трампа з приводу автоматичного оформлення американського громадянства дітям російських дипломатів. З відповідною заявою виступила представниця МЗС РФ Марія Захарова, яка стверджує, що йдеться про випадки, коли паспорти США видаються без згоди батьків лише через факт народження дитини на території Сполучених Штатів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/secretary-rubios-call-with-russian-foreign-minister-lavrov-5/
Теги:

Новини

Всі новини