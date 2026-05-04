Война с Россией "Недопустимо": у Лаврова жестко набросились на Трампа из-за одного нововедения
"Недопустимо": у Лаврова жестко набросились на Трампа из-за одного нововедения

Законодательство США обычно гарантирует гражданство детям, родившимся на ее территории, однако делает исключение для определенных категорий, в частности для детей дипломатических работников.

4 мая 2026, 13:25
Клименко Елена

В России прозвучали обвинения в адрес администрации Дональда Трампа по поводу якобы автоматического оформления американского гражданства детям российских дипломатов. С соответствующим заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, утверждающая, что речь идет о случаях, когда паспорта США выдаются без согласия родителей только из-за факта рождения ребенка на территории Соединенных Штатов.

По ее словам, американская сторона руководствуется принципом "права почвы" (jus soli), предусматривающим предоставление гражданства всем родившимся в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что такая практика применяется даже к детям дипломатов, которые, по их мнению, могут расцениваться как форма косвенного влияния.

Как пример, Захарова привела ситуацию, когда одному из российских дипломатов сообщили, что его ребенок уже считается гражданином США, хотя семья не обращалась с соответствующими заявлениями. По ее словам, документы были оформлены автоматически по месту рождения.

В Москве подобные случаи трактуются как вмешательство во внутренние дела и возможный инструмент давления на дипломатический корпус. В российском МИД отмечают, что такие действия могут еще больше усложнить и без того напряженные отношения между Россией и США.

В то же время следует учитывать, что американская правовая система традиционно предусматривает предоставление гражданства по месту рождения, однако содержит исключения, в частности, в отношении детей иностранных дипломатов. Это ставит под сомнение интерпретацию ситуации, озвученной российской стороной, и может свидетельствовать о разногласиях в трактовке норм международного и национального права.  

на текущем этапе боевых действий украинские Силы обороны сосредотачивают усилия на двух стратегических направлениях: нанесении максимальных потерь российским войскам и недопущении развития их наступательных операций. По словам военнослужащего Сил территориальной обороны и эксперта Александра Мусиенко, украинским подразделениям уже удалось сорвать первую масштабную волну весеннего наступления противника, несмотря на то, что Россия активно опрокидывала резервы на ключевые участки фронта.



