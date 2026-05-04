"Недопустимо": у Лаврова жестко набросились на Трампа из-за одного нововедения

В России прозвучали обвинения в адрес администрации Дональда Трампа по поводу якобы автоматического оформления американского гражданства детям российских дипломатов. С соответствующим заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, утверждающая, что речь идет о случаях, когда паспорта США выдаются без согласия родителей только из-за факта рождения ребенка на территории Соединенных Штатов.

По ее словам, американская сторона руководствуется принципом "права почвы" (jus soli), предусматривающим предоставление гражданства всем родившимся в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что такая практика применяется даже к детям дипломатов, которые, по их мнению, могут расцениваться как форма косвенного влияния.

Как пример, Захарова привела ситуацию, когда одному из российских дипломатов сообщили, что его ребенок уже считается гражданином США, хотя семья не обращалась с соответствующими заявлениями. По ее словам, документы были оформлены автоматически по месту рождения.

В Москве подобные случаи трактуются как вмешательство во внутренние дела и возможный инструмент давления на дипломатический корпус. В российском МИД отмечают, что такие действия могут еще больше усложнить и без того напряженные отношения между Россией и США.

В то же время следует учитывать, что американская правовая система традиционно предусматривает предоставление гражданства по месту рождения, однако содержит исключения, в частности, в отношении детей иностранных дипломатов. Это ставит под сомнение интерпретацию ситуации, озвученной российской стороной, и может свидетельствовать о разногласиях в трактовке норм международного и национального права.

