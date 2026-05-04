Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ поховали останню надію Кремля в Україні: розкрито гучний інсайд
ЗСУ поховали останню надію Кремля в Україні: розкрито гучний інсайд

За словами Мусієнка, Росія паралельно має намір нарощувати інтенсивність бойових дій на фронті

4 травня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

На поточному етапі бойових дій українські Сили оборони зосереджують зусилля на двох стратегічних напрямах: завданні максимальних втрат російським військам і недопущенні розвитку їхніх наступальних операцій. За словами військовослужбовця Сил територіальної оборони та експерта Олександра Мусієнка, українським підрозділам уже вдалося зірвати першу масштабну хвилю весняного наступу противника, попри те, що Росія активно перекидала резерви на ключові ділянки фронту.

Він зазначає, що нині ситуація залишається під контролем, а оборонні рубежі утримуються стабільно. Цю оцінку підтверджує і вище військове командування, зокрема головнокомандувач ЗСУ. Українська армія демонструє здатність ефективно стримувати атаки, водночас поступово виснажуючи ресурси ворога. 

Разом із тим Мусієнко підкреслює, що російські війська не відмовляються від наступальних планів і намагаються нарощувати тиск, особливо на східному напрямку, включно з Донеччиною. У зв’язку з цим українські сили приділяють особливу увагу захисту флангів, щоб не допустити оточення або напівоточення своїх підрозділів, а також зберегти стабільність логістичних маршрутів.

Важливим фактором залишається й загальна динаміка бойових дій. За оцінками міжнародних аналітиків, упродовж останнього періоду російська армія не досягла значних територіальних здобутків, а подекуди навіть втрачала контроль над раніше зайнятими ділянками. Це свідчить про ефективність української оборонної тактики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 3 травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Маріуполі. Зафіксовано як прямі влучання, так і наслідки роботи російської протиповітряної оборони, яка могла спричинити додаткові пошкодження інфраструктури.



