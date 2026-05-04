Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ похоронили последнюю надежду Кремля в Украине: раскрыт громкий инсайд
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ похоронили последнюю надежду Кремля в Украине: раскрыт громкий инсайд

По словам Мусиенко, Россия параллельно намерена наращивать интенсивность боевых действий на фронте.

4 мая 2026, 12:40
Клименко Елена

На текущем этапе боевых действий украинские Силы обороны сосредотачивают усилия на двух стратегических направлениях: нанесении максимальных потерь российским войскам и недопущении развития их наступательных операций. По словам военнослужащего Сил территориальной обороны и эксперта Александра Мусиенко, украинским подразделениям уже удалось сорвать первую масштабную волну весеннего наступления противника, несмотря на то, что Россия активно опрокидывала резервы на ключевые участки фронта.

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что сейчас ситуация остается под контролем, а оборонные рубежи удерживаются стабильно. Эту оценку подтверждает и высшее военное командование, в том числе главнокомандующий ВСУ. Украинская армия демонстрирует способность эффективно сдерживать атаки, одновременно постепенно истощая ресурсы врага.  

Вместе с тем Мусиенко подчеркивает, что российские войска не отказываются от наступательных планов и пытаются наращивать давление, особенно на восточном направлении, включая Донбасс. В связи с этим украинские силы уделяют особое внимание защите флангов, чтобы не допустить оцепления или полуокружения своих подразделений, а также сохранить стабильность логистических маршрутов.

Важным фактором остается и общая динамика боевых действий. По оценкам международных аналитиков, за последний период российская армия не достигла значительных территориальных достижений, а иногда даже теряла контроль над ранее занятыми участками. Это свидетельствует об эффективности украинской оборонной тактики.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 3 мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по военным объектам во временно оккупированном Мариуполе. Зафиксированы как прямые попадания, так и последствия работы российской противовоздушной обороны, которая могла нанести дополнительные повреждения инфраструктуры.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
