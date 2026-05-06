Что в войне пошло не так: Лавров срочно инициировал разговор с Рубио по Украине
Что в войне пошло не так: Лавров срочно инициировал разговор с Рубио по Украине

В Госдепе четко акцентировали, что разговор состоялся по просьбе РФ

6 мая 2026, 07:18
Кравцев Сергей

Во вторник, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Одна из тем переговоров была посвящена войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на сайте Госдепартамента США.

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Госдеп уточнил, что Рубио провел разговор непосредственно по просьбе Лаврова, то есть, российской стороны.

"Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране", — сказано на сайте, однако без конкретизации деталей по каждому вопросу.

Стоит обратить внимание, что в российском МИД немного раньше, 5 мая, тоже отчитались о разговоре с Рубио. Однако в их сводке не было уточнений, что разговор состоялся по просьбе РФ, а также вовсе не упоминалась война в Украине.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", — говорилось в ведомстве страны-агрессора.

Также согласно отчету российской стороны, чиновники обсудили график двусторонних контактов и в МИД заверили, что беседа якобы была конструктивной и деловой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России прозвучали обвинения в адрес администрации Дональда Трампа по поводу якобы автоматического оформления американского гражданства детям российских дипломатов. С соответствующим заявлением выступила представительница МИД РФ Мария Захарова, утверждающая, что речь идет о случаях, когда паспорта США выдаются без согласия родителей только из-за факта рождения ребенка на территории Соединенных Штатов.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/05/secretary-rubios-call-with-russian-foreign-minister-lavrov-5/
