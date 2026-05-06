Что в войне пошло не так: Лавров срочно инициировал разговор с Рубио по Украине

Во вторник, 5 мая, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Одна из тем переговоров была посвящена войне России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении на сайте Госдепартамента США.

Госдеп уточнил, что Рубио провел разговор непосредственно по просьбе Лаврова, то есть, российской стороны.

"Они обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране", — сказано на сайте, однако без конкретизации деталей по каждому вопросу.

Стоит обратить внимание, что в российском МИД немного раньше, 5 мая, тоже отчитались о разговоре с Рубио. Однако в их сводке не было уточнений, что разговор состоялся по просьбе РФ, а также вовсе не упоминалась война в Украине.

"Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях", — говорилось в ведомстве страны-агрессора.

Также согласно отчету российской стороны, чиновники обсудили график двусторонних контактов и в МИД заверили, что беседа якобы была конструктивной и деловой.

